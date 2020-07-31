Общество
ИзвестияPayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы. Теперь жители России с помощью сервиса смогут воспользоваться только международными платежами. Такое решение PayPal принял из-за изменений в законе «О национальной платежной системе».
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с чего всё началось
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России.РИА Новости17:20
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Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
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Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
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Первый полёт перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта AS2 также планируется на 2023 год – он будет приурочен к 20-летию со дня последнего полёта французского сверхзвукового пассажирского самолёта Concorde.
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Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала по роману Олдоса Хаксли «Остров».
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Мантуров исключил дефицит лекарств и повышение цен на них
"Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может", - сказал министр.
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