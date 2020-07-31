Общество

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Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы. Теперь жители России с помощью сервиса смогут воспользоваться только международными платежами. Такое решение PayPal принял из-за изменений в законе «О национальной платежной системе».
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PayPal прекратил внутренние переводы в России

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России.
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