Общество
ИзвестияPayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля. Об этом сообщается на сайте компании.
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С 31 июля 2020 PayPal прекращает переводы в России: пять других способов перевести деньги
Комсомольская правда11:24
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Общество
В Минздраве оценили данные о связи коронавируса с бесплодием
Ранее «Известия» со ссылкой на исследование ученых из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Китай) сообщали, что коронавирус нового типа способен инфицировать органы женской репродуктивной системы, тем самым создавая риск бесплодия среди переболевших этой инфекцией.
Rambler News Service 14:13
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Футбол
ЦСКА в 19-й раз подряд гарантировал себе участие в еврокубках
Участие в европейских клубных соревнованиях в сезоне 2020/2021 станет для ЦСКА 19-м к ряду. Это является рекордом среди российских клубов.
REGNUM 14:16
Здоровье
Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям
Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Армия и оружие
«Русские Витязи» получили четыре истребителя Су-35С
Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" получила на вооружение четыре многоцелевых истребителя Су-35С, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
РИА Новости 13:13
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Музыка
Ленни Кравиц решил отменить все российские концерты из-за коронавируса
Американский певец Ленни Кравиц из-за пандемии коронавируса отменил концерты в России.
Комсомольская правда 14:55
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Здоровье
«Вирусная бомба» зреет на южных рубежах России
Обвал нефтяных цен больно ударил по бюджету страны, властям по примеру России пришлось задействовать накопленные ранее резервы.
Взгляд.ру 09:45
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Российская газета 07:35
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Видеоролик к треку Cadillac собрал почти три миллиона просмотров, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 13:55
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 06:04
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Политика
Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
Общество
Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату
Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
Армия и оружие
В воздушно-космических силах России появится второй самолет «Премьер»
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
Neva.Today вчера в 17:40