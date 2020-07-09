Общество

ИзвестияИзвестияPayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля. Об этом сообщается на сайте компании.
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PayPal прекратит внутренние переводы по России с 31 июля

Дождь09:07

PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля

RT на русском10:05

PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России

Интерфакс10:05

PayPal прекращает переводы внутри России

Газета.Ru09:10

PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля

РИА Новости10:05

PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля

Комсомольская правда08:49

PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России

ТАСС08:42
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол

«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым

Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Футбол

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины

Soccer.ru вчера в 17:28
Гаджеты

Huawei презентовала в России флагманский смартфон на 100 тысяч рублей

Источники: active.shop.by, m.fishki.net Китайская компания Huawei представила в РФ новый флагманский смартфон P40 Pro+ за 100 тысяч рублей.
HotGeo 10:03
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
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Футбол

Геркус прокомментировал информацию о том, что Евсеев может возглавить «Спартак»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что наставник "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить столичный "Спартак".
Газета.Ru 10:24
Происшествия

Полиция не подтверждает смерть мэра Сеула Пак Вон Суна

Газета.Ru 09:07
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Армия и оружие

Ахмад Мисмари предупредил о планах Анкары укрепиться в Ливии

Турция планирует надолго закрепиться в Ливии и сделать из североафриканской страны точку для реализации своих амбиций в Средиземноморском регионе.
iReactor 10:10
1
Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Известия 07:55
13
Политика

Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки

Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News вчера в 07:53
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Шоу-бизнес

Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания

Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
9
Политика

Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии

Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
iReactor 03:06
376
Общество

Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации

Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:46
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today вчера в 07:35
3
Происшествия

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу

Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.
BFM.ru 09:47
6
Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
13
Игры

Amazon: несколько моделей Xbox One были сняты с производства

CyberSport.ru 09:46
Общество

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
28
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
8
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Кино

Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма

Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Технологии

В Южной Корее показали сборку первого образца новейшего истребителя

Британское издание Janes сообщает, что южнокорейская аэрокосмическая и оборонная компания Korea Aerospace Industries опубликовала фотографию фюзеляжа прототипа новейшего корейского истребителя пятого поколения KF-X.
Военное дело 06:37
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
Дни24 04:54
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Игры

Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр

Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру вчера в 13:09
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Политика

Меркель призвала ЕС строить собственную политику по безопасности

Страны Евросоюза нуждаются в трансатлантическом альянсе, но должны больше рассчитывать на себя, строить собственную сильную внешнюю политику и европейскую безопасность, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
РИА Новости вчера в 10:16
7
Как работают Яндекс.Новости?
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