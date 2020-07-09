Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля. Об этом сообщается на сайте компании.

Футбол «Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ. 761

Футбол Геркус прокомментировал информацию о том, что Евсеев может возглавить «Спартак» Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что наставник "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить столичный "Спартак".

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 276

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 3

Политика Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).

Общество Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Происшествия Верзилову назначили психиатрическую экспертизу Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году. 6

Происшествия В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. 13

Общество Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс". 28

Кино Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.

Технологии В Южной Корее показали сборку первого образца новейшего истребителя Британское издание Janes сообщает, что южнокорейская аэрокосмическая и оборонная компания Korea Aerospace Industries опубликовала фотографию фюзеляжа прототипа новейшего корейского истребителя пятого поколения KF-X. 8

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