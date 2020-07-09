Общество
ИзвестияPayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля. Об этом сообщается на сайте компании.
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Футбол
«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Футбол
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины
Soccer.ru вчера в 17:28
Гаджеты
Huawei презентовала в России флагманский смартфон на 100 тысяч рублей
Источники: active.shop.by, m.fishki.net Китайская компания Huawei представила в РФ новый флагманский смартфон P40 Pro+ за 100 тысяч рублей.
HotGeo 10:03
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Футбол
Геркус прокомментировал информацию о том, что Евсеев может возглавить «Спартак»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что наставник "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить столичный "Спартак".
Газета.Ru 10:24
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Ахмад Мисмари предупредил о планах Анкары укрепиться в Ливии
Турция планирует надолго закрепиться в Ливии и сделать из североафриканской страны точку для реализации своих амбиций в Средиземноморском регионе.
iReactor 10:10
Политика
Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Политика
Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии
Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
iReactor 03:06
Общество
Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации
Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:46
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Происшествия
Верзилову назначили психиатрическую экспертизу
Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.
BFM.ru 09:47
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Игры
Amazon: несколько моделей Xbox One были сняты с производства
CyberSport.ru 09:46
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Кино
Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма
Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09
Технологии
В Южной Корее показали сборку первого образца новейшего истребителя
Британское издание Janes сообщает, что южнокорейская аэрокосмическая и оборонная компания Korea Aerospace Industries опубликовала фотографию фюзеляжа прототипа новейшего корейского истребителя пятого поколения KF-X.
Военное дело 06:37
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
Дни24 04:54
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру вчера в 13:09
Политика
Меркель призвала ЕС строить собственную политику по безопасности
Страны Евросоюза нуждаются в трансатлантическом альянсе, но должны больше рассчитывать на себя, строить собственную сильную внешнюю политику и европейскую безопасность, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
РИА Новости вчера в 10:16