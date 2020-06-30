Экономика

ТАССТАССPayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
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с чего всё началось

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАССвчера в 12:43

Подробнее о событии

PayPal меняет бизнес-модель и останавливает внутренние переводы по РФ

ИА Красная Веснавчера в 13:40

Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России

Эхо Москвывчера в 21:05

ТАСС узнал о планах PayPal остановить внутренние переводы в России

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PayPal опроверг информацию об ограничении денежных переводов в России

Коммерсантъ05:27

PayPal отказалась от внутренних переводов по России

ТВ Центрвчера в 13:34

Источник: PayPal остановит внутренние переводы по РФ

Газета.Ruвчера в 13:01

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

ТАССвчера в 12:43
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В Северной Осетии явка на голосовании по поправкам составила 74,65%

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Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

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Происшествия

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Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями перед игрой "Ростов" - "Краснодар" в рамках 25-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Настольные ARGB-светильники Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower могут синхронизироваться с музыкой и играми

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Общество

Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Екатеринбурге с 1 июля

«С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов», — сообщил глава региона во вторник, 30 июня, отметив, что учитывая погодные условия, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решений.
Kursk.com вчера в 09:01
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Общество

Андрей Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Аргументы недели 05:48
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Культура

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Шоу-бизнес

Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов

С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

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Культура

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Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

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Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

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По числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире

Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально.
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Футбол

«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
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На Красной площади активисты выложили телами цифру 2036. Их задержали

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В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений

Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Футбол

Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как повлияло удаление хавбека Романа Зобнина на результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
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Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о ходе работы по созданию вакцины от COVID-19

Напомним, ранее добровольцы уже высказывались о своём самочувствии после введения вакцины.
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Происшествия

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

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Политика

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
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С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Политика

США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.
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Общество

В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter

Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
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Армия и оружие

СМИ США рассказали о поставках оружия из РФ

Военное дело 05:45
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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