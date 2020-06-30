Экономика
КоммерсантъPayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании. Ранее ТАСС со ссылкой на документ сообщил, что система решила отказаться от такого вида переводов с 1 августа.
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Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАССвчера в 12:43
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Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России
Эхо Москвывчера в 21:05
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Общество
Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке
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Культура
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Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Кино
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»
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Культура
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URA.Ru вчера в 06:29
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля 2020 года для автолюбителей в силу вступают новые законы.
Live24 04:39
Шоу-бизнес
Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы
По данным авторов, сразу после известия о беременности Меган Маркл все внимание с Евгении переключилось на герцогиню – ее принялись поздравлять королева Елизавета с мужем, принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также все гости.
Территория новостей 04:42
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 29 июня в 13:44
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
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Газета.Ru вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году
Указ подписан президентом Владимиром Путиным. В 2020 году сборы пройдут в ВС РФ, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.
Пятый канал 29 июня в 10:29
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
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Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Наука
В ЦЕРНе обнаружили новый тип четырехкварковой частицы
Открытие, представленное на недавнем семинаре в ЦЕРНе, вероятно, будет первым из ранее не обнаруженного класса частиц, который физики еще не видели.
ГЛАС.RU 07:52
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Общество
С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
С 1 июля 2020 года в силу вступил закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам.
ToDay News Ufa 02:51
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Транспорт
Проезд по платной трассе М-11 подорожает с 1 июля
Что касается абонементных тарифов, то 10 поездок по маршруту Москва-Зеленоград цена вырастет до 2900 рублей (сейчас 2800), на 20 поездок — до 5000 рублей (сейчас 4800), на 30 поездок — до 6300 рублей (сейчас 6090).
ПРАЙМ вчера в 04:10