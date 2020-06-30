Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.

с чего всё началось

Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании. Ранее ТАСС со ссылкой на документ сообщил, что система решила отказаться от такого вида переводов с 1 августа.

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