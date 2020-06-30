Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPayPal опроверг ограничение денежных переводов в России

Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании. Ранее ТАСС со ссылкой на документ сообщил, что система решила отказаться от такого вида переводов с 1 августа.
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с чего всё началось

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАССвчера в 12:43

Подробнее о событии

PayPal опровергла информацию об ограничении денежных переводов в РФ

ИА Красная Весна08:45

PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России

Коммерсантъ05:27

PayPal отказалась от внутренних переводов по России

ТВ Центрвчера в 13:34

ТАСС узнал о планах PayPal остановить внутренние переводы в России

Говорит Москвавчера в 14:05

Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России

Эхо Москвывчера в 21:05

Источник: PayPal остановит внутренние переводы по РФ

Газета.Ruвчера в 13:01

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

ТАССвчера в 12:43
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Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

Pravda.Ru вчера в 11:23
15
Общество

Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке

Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля.
Piter.tv 06:37
69
Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
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Политика

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
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Происшествия

Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
13
Кино

Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»

Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31
4
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa 07:40
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Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
2
Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

RT на русском вчера в 14:53
237
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля 2020 года для автолюбителей в силу вступают новые законы.
Live24 04:39
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Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

По данным авторов, сразу после известия о беременности Меган Маркл все внимание с Евгении переключилось на герцогиню – ее принялись поздравлять королева Елизавета с мужем, принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также все гости.
Территория новостей 04:42
7
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
2,4K
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
156
Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 29 июня в 13:44
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году

Указ подписан президентом Владимиром Путиным. В 2020 году сборы пройдут в ВС РФ, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.
Пятый канал 29 июня в 10:29
4,3K
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
155
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
809
Общество

Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы

Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
Lenta.ru 08:17
3
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
166
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Наука

В ЦЕРНе обнаружили новый тип четырехкварковой частицы

Открытие, представленное на недавнем семинаре в ЦЕРНе, вероятно, будет первым из ранее не обнаруженного класса частиц, который физики еще не видели.
ГЛАС.RU 07:52
Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс 29 июня в 04:13
44
Общество

С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны

С 1 июля 2020 года в силу вступил закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам.
ToDay News Ufa 02:51
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
148
Транспорт

Проезд по платной трассе М-11 подорожает с 1 июля

Что касается абонементных тарифов, то 10 поездок по маршруту Москва-Зеленоград цена вырастет до 2900 рублей (сейчас 2800), на 20 поездок — до 5000 рублей (сейчас 4800), на 30 поездок — до 6300 рублей (сейчас 6090).
ПРАЙМ вчера в 04:10
Политика

Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

РИА Новости 09:37
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