Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruПеццелья: «Было немного страшно, когда узнал, что у меня коронавирус»

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Полузащитник "Фиорентины" Херман Пеццелья в интервью Corriere dello Sport рассказал о своих эмоциях, когда он узнал, что заражен коронавирусом.У меня были некоторые симптомы, но, к счастью, ничего серьезного.
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Аргентинский футболист, защитник клуба «Фиорентина» и сборной Аргентины.
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