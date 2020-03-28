Полузащитник "Фиорентины" Херман Пеццелья в интервью Corriere dello Sport рассказал о своих эмоциях, когда он узнал, что заражен коронавирусом.У меня были некоторые симптомы, но, к счастью, ничего серьезного.

Пеццелья: «Было немного страшно, когда узнал, что у меня коронавирус»

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