Федрезерв уверяет, что все в пределах нормы. Грозит ли США неконтролируемый рост цен — в материале РИА Новости. Очень много денег По некоторым подсчетам, Федрезерв потратил на антикризисные меры больше девяти триллионов долларов.

С чего всё началось Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция Американские власти закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную мощность. Потребители сидят на "ковидных" деньгах, накопленных за пандемию, и вот-вот начнут их тратить. А впереди новый двухтриллионный пакет стимулов от Байдена. РИА Новости 00:00