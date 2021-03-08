Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция
Федрезерв уверяет, что все в пределах нормы. Грозит ли США неконтролируемый рост цен — в материале РИА Новости. Очень много денег По некоторым подсчетам, Федрезерв потратил на антикризисные меры больше девяти триллионов долларов.В источнике
С чего всё началось
Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция
Американские власти закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную мощность. Потребители сидят на "ковидных" деньгах, накопленных за пандемию, и вот-вот начнут их тратить. А впереди новый двухтриллионный пакет стимулов от Байдена.
РИА Новости00:00
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