Общество

РИА НовостиРИА НовостиПедагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
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с чего всё началось
Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект
, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями.
Российская газетавчера в 10:00

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Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

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В профсоюзе предложили ужесточить ответственность за оскорбление учителей

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Комсомольская правда07:56

Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

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URA.Ruвчера в 20:31

Домашнее назидание

Российская газетавчера в 10:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:25, Ашберн
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
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Экономисты считают, что принятие полномасштабных санкций против суверенного долга России откликнется последствиями далеко за пределами страны, так как российские гособлигации занимают важное место в глобальной финансовой системе.
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Экономика

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Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:20
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В школы Благовещенска снова поступают сигналы о «минировании»

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Спорт

Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал расследование относительно того, что четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.
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Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над магнитогорским "Металлургом" (4:1).
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Авто

Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept

Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
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Гаджеты

В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире

Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.
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Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.
Интерфакс 18:08
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"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу начало весенних каникул в школе при посольстве России в Японии переносится с 21 марта с. г. на 27 февраля с. г. Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 9 марта", - говорится в сообщении посольства.
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Объявлена цена на Honor View 30 Pro для России

ToDay News Ufa 02:05
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В Подмосковье горят два склада на площади 4000 «квадратов»

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Политика

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.
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Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

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Общество

Мишустин пообещал отремонтировать больницу в Кургане

С рабочим визитом в Курган прибыл Михаил Мишустин. Там обсуждают социально-экономическое развитие региона, передает "ТВ Центр".
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Политика

ЕСПЧ признал люстрацию на Украине незаконной

Апелляция защиты в деле "Вячеслав Полях и другие против Украины", в котором рассматривалась законность люстрации государственных служащих, отклонена Большой палатой Европейского суда по правам человека, 25 февраля сообщает пресс-служба Европейского суда вТwіттеr.
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Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Футбол

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Ответная игра пройдет в Испании 18 марта. Отметим, что этот матч стал 141-м для Линеоля Месси в Лиге чемпионов.
ГЛАС.RU 17:06
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
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Общество

Совет Федерации посвятит 2 дня вопросам по Сахалинской области

Делегацию региона возглавят губернатор области и председатель Сахалинской областной Думы В Совете Федерации 25 и 26 февраля пройдут Дни Сахалинской области.
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В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.
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Наука

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Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»

Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Научная Россия 13:05
Общество

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
Lenta.ru 17:52
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