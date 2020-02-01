Общество
РИА НовостиПедагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
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с чего всё началось
Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями.Российская газетавчера в 10:00
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Каникулы в школе при посольстве РФ в Японии начнутся раньше срока из-за коронавируса
"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу начало весенних каникул в школе при посольстве России в Японии переносится с 21 марта с. г. на 27 февраля с. г. Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 9 марта", - говорится в сообщении посольства.
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Объявлена цена на Honor View 30 Pro для России
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Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»
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