с чего всё началось

Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.

Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

Политика Эрдоган назвал дату встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.

Общество Компания Walt Disney сменила генерального директора Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.

Политика Эффект новых санкций против России оценили экономисты Экономисты считают, что принятие полномасштабных санкций против суверенного долга России откликнется последствиями далеко за пределами страны, так как российские гособлигации занимают важное место в глобальной финансовой системе.

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Экономика Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.

Спорт Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал расследование относительно того, что четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.

Авто Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.

Гаджеты В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.

Общество Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.

Здоровье Каникулы в школе при посольстве РФ в Японии начнутся раньше срока из-за коронавируса "В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу начало весенних каникул в школе при посольстве России в Японии переносится с 21 марта с. г. на 27 февраля с. г. Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 9 марта", - говорится в сообщении посольства.

Политика Секретарь СНБО Украины предрек развал России Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Политика ЕСПЧ признал люстрацию на Украине незаконной Апелляция защиты в деле "Вячеслав Полях и другие против Украины", в котором рассматривалась законность люстрации государственных служащих, отклонена Большой палатой Европейского суда по правам человека, 25 февраля сообщает пресс-служба Европейского суда вТwіттеr.

Общество ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Общество Совет Федерации посвятит 2 дня вопросам по Сахалинской области Делегацию региона возглавят губернатор области и председатель Сахалинской областной Думы В Совете Федерации 25 и 26 февраля пройдут Дни Сахалинской области.