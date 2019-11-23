Политика
RT на русскомПедерсен заявил о планах встретиться с Лавровым
Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что намерен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в ближайшем будущем. «Я надеюсь, что у меня состоится встреча с Лавровым в ближайшее время», — цитирует ТАСС Педерсена.
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Спецпредставитель генсека ООН по Сирии намерен встретиться с представителями РФ
Интерфаксвчера в 20:20
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Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Кино
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Здоровье
Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга
Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Футбол
Роман Абрамович передумал продавать «Челси»
Известный российский бизнесмен Роман Абрамович передумал продавать лондонский «Челси». На решение предпринимателя повлияло несколько причин.
Общество
Минкульт предложил ограничить время показа одного фильма в кинотеатрах
В поправках к закону о господдержке кинематографа говорится, что количество сеансов одной картины не может превышать 35% от общего числа показов за день.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»
Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».
Армия и оружие
Турция попробует «совместить» F-35 и С-400
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Хоккей
Панарин очков не набрал, и «Рейнджерс» проиграли «Оттаве» в матче НХЛ
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«Оренбург» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Политика
Лавров на полях G20 встретился с будущим послом США в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем руководителя Госдепартамента США и кандидатом на пост американского посла в Москве Джоном Салливаном проблемы в двусторонних отношениях.
Экономика
Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт
Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
Авто
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Общество
Утверждена антитабачная концепция до 2035 года
Концепцию госполитики противодействия потреблению табака и иной содержащей никотин продукции в России до 2035 года и дальнейшую перспективу утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Транспорт
Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
Политика
Украинский миллионер сравнил эмиграцию молодежи Украины с коррупцией
Бегство молодых украинцев за границу пагубно сказывается на экономике страны, заявил украинский бизнесмен Александр Меламуд, который считает, что данная ситуация страшнее коррупции.
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.