Политика

RT на русскомRT на русскомПедерсен заявил о планах встретиться с Лавровым

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что намерен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в ближайшем будущем. «Я надеюсь, что у меня состоится встреча с Лавровым в ближайшее время», — цитирует ТАСС Педерсена.
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Спецпосланник ООН по Сирии намерен встретиться с Лавровым в ближайшем будущем

ТАССвчера в 18:04

Педерсен планирует встречи с представителями России в ближайшее время

РИА Новостивчера в 18:12

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии намерен встретиться с представителями РФ

Интерфаксвчера в 20:20

Педерсен заявил о планах встретиться с Лавровым

RT на русскомвчера в 18:11

Спецпосланник ООН по Сирии рассчитывает на встречу с российскими представителями в ближайшее время

Коммерсантъвчера в 20:44

Педерсен выразил намерение встретиться с Лавровым

Газета.Ruвчера в 19:13

Спецпредставитель генсека ООН объявил о намерении встретиться с Лавровым

REGNUMвчера в 19:47
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:25, Ашберн
Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 00:49
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Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии

Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM вчера в 20:13
Политика

ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Lenta.ru 21 ноября в 03:29
Политика

Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17

Expert.ru 21 ноября в 06:00
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Китай успешно вывел на орбиту два спутника своей навигационной системы

Китай провёл успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou-3 с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
RT на русском 01:10
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Похудевшая Лариса Гузеева снова стала брюнеткой

Питание подбирали специально под вкус Гузеевой . Телеведущая прислушалась к мнению подписчиков и снова стала брюнеткой.
Lisa.ru 21 ноября в 08:01
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

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Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

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Футбол

Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»

22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 21 ноября в 04:25
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 21 ноября в 09:08
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Кино

Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Национальная служба новостей 20 ноября в 04:08
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе

REGNUM 01:04
Общество

В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости 01:00
Футбол

Виллаш-Боаш – о назначении Моуринью: это удивительный союз

Бывший менеджер «Тоттенхэм Хотспур» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о назначении на пост главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.
Чемпионат 00:29
Здоровье

Подорожание медсправок откладывается

Минздрав отложил новые правила проверки водителей после критики Владимира Путина Минздрав отложил до июля 2020 года новые правила получения водительских медсправок после резкой критики президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 21 ноября в 08:11
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Армия и оружие

В России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
REGNUM вчера в 21:15
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
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Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

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Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров МЦД

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 21 ноября в 08:30
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

Российская газета 00:35
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В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона

В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
В городе R 21 ноября в 07:51
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Найденная в выгребной яме на Кубани девочка впала в кому

9-летняя Елизавета Набойченко, которую 19 ноября нашли в выгребной яме общественного туалета в хуторе Родниковском, находится в тяжелом состоянии.
Краснодарские известия 21 ноября в 09:18
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