Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что намерен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в ближайшем будущем. «Я надеюсь, что у меня состоится встреча с Лавровым в ближайшее время», — цитирует ТАСС Педерсена.

Педерсен заявил о планах встретиться с Лавровым

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