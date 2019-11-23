Политика
RT на русскомПедерсен заявил о планах встретиться с Лавровым
Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что намерен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в ближайшем будущем. «Я надеюсь, что у меня состоится встреча с Лавровым в ближайшее время», — цитирует ТАСС Педерсена.
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Спецпредставитель генсека ООН по Сирии намерен встретиться с представителями РФ
Интерфаксвчера в 20:20
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Политика
Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией
Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фигурное катание
Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии
Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Политика
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Политика
Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника своей навигационной системы
Китай провёл успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou-3 с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
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Похудевшая Лариса Гузеева снова стала брюнеткой
Питание подбирали специально под вкус Гузеевой . Телеведущая прислушалась к мнению подписчиков и снова стала брюнеткой.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Наука
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Футбол
Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»
22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
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Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
Виллаш-Боаш – о назначении Моуринью: это удивительный союз
Бывший менеджер «Тоттенхэм Хотспур» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о назначении на пост главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.
Здоровье
Подорожание медсправок откладывается
Минздрав отложил новые правила проверки водителей после критики Владимира Путина Минздрав отложил до июля 2020 года новые правила получения водительских медсправок после резкой критики президента Владимира Путина.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Теннис
Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров МЦД
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
Гаджеты
В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона
В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Происшествия
Найденная в выгребной яме на Кубани девочка впала в кому
9-летняя Елизавета Набойченко, которую 19 ноября нашли в выгребной яме общественного туалета в хуторе Родниковском, находится в тяжелом состоянии.