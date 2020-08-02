Коронавирус
РБКПедиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
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с чего всё началось
В российских школах в предстоящем учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным из-за сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
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Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
3DNews 31 июля в 11:37
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
РБК 31 июля в 22:35
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 31 июля в 09:02
Политика
Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей вчера в 13:17
Политика
Раскрыто изменение образа российского десантника
«Сегодня ВДВ представляют собой сбалансированный, имеющий четко прописанный план строительства род войск, который органично вписывается в сегодняшние реалии Вооруженных сил», — подытожил изменения образа десантника Шаманов.
Lenta.ru вчера в 23:41
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 30 июля в 12:23
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 августа
Выздоровели с начала эпидемии более 646,5 тыс. человек. Россия и Абхазия решили открыть границу с 1 августа.
РБК вчера в 06:49
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС вчера в 07:05
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета вчера в 20:35
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Здоровье
Врач назвал симптомы гепатита B
Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва", какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B. По его словам, на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются на "далеко зашедших стадиях" — это увеличение объема живота или отеки на ногах.
РИА Новости вчера в 22:55
Общество
Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили
Известия вчера в 21:28
Политика
Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк
Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.
BFM.ru вчера в 23:28
Происшествия
В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае
«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.
МИР 24 вчера в 07:01
Происшествия
«Тойота» протаранила крыльцо магазина в Холмске
Toyota Cresta протаранила крыльцо одного из магазинов на улице Советской в Холмске.
Сахалин.Инфо вчера в 20:24
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»
В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01
Происшествия
В Ульяновске на ребенка упала деталь аттракциона
Известия вчера в 09:14
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 30 июля в 14:21
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Политика
Ищенко рассказал, когда противники Лукашенко попытаются устроить путч
Судя по всему первую, не обязательно удачную, но серьёзную, попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года.
Украина.ру вчера в 23:05
Политика
35 тысяч человек пришли на минский пикет главной соперницы Лукашенко
По данным правозащитников, мероприятие собрало около 34 тысяч человек.
Вести.Ru 30 июля в 15:39
Политика
Воздушно-десантные войска отмечают 90 лет со дня своего образования
Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженнных сил России в воскресенье отмечают 90 лет со дня основания.
ТАСС вчера в 17:06
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США
Исследовали приоткрыли завесу тайны над одной из самых мрачных глав мировой истории, когда 12,5 миллионов человек были насильно увезены и проданы в рабство в европейские страны.
Телеканал 360° вчера в 20:27
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20