В российских школах в предстоящем учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным из-за сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах

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