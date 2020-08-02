Коронавирус
РБКПедиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
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с чего всё началось
В российских школах в предстоящем учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным из-за сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Здоровье
Врач перечислил симптомы гепатита B
Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал, какие симптомы свидетельствуют о том, что человек болен гепатитом B. Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Сеченовского университета отметил, что пациенты зачастую обращаются к специалистам, "когда инфекция уже далеко зашла".
Life.ru 01:23
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Экономика
В России введён новый порядок обращения ПФР за взысканием
Территориальным органам Пенсионного фонда предоставили право обращаться в суд с заявлением о взыскании сумм финансовых санкций, если их общая сумма превышает 3000 рублей.
Парламентская газета 30 июля в 20:07
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Армия и оружие
Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера).
ТАСС 31 июля в 08:31
Авто
Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили
За вторую половину июля цены на свои автомобили изменили только 10 автопроизводителей из всех тех, которые официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 05:10
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, для кого могут быть опасны персики и абрикосы, а также сколько этих фруктов можно употреблять в день.
UfaTime.ru вчера в 07:43
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
РБК вчера в 13:05
Здоровье
Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи
При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
Live24 вчера в 02:57
Киберспорт
Авторы Total War Saga: Troy представили всех полководцев
Игромания.ру вчера в 14:29
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета 31 июля в 08:26
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
News.ru вчера в 08:59
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 21:40
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
Космос
Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Результаты моделирования показали, что некоторые звезды могут иметь до семи планет с жидкой водой.
Профиль 31 июля в 10:10
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства
Певица объяснила, почему решила получить гражданство РФ.
Passion.ru вчера в 09:03
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 31 июля в 09:02
Общество
Медсестры и врачи больницы в Коммунарке не узнали Путина
Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как врачи и медсестры встречали президента России Владимира Путина, когда тот посещал клинику в марте.
Московский Комсомолец вчера в 10:05
Экономика
В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com вчера в 09:18
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС 31 июля в 17:01
Шоу-бизнес
Елена Степаненко не стала бить Евгения Петросяна
Paparazzi.ru вчера в 04:49
Происшествия
За сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 79 человек
За прошедшие сутки в Кузбассе у 79 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 01:11
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:51
Общество
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
OAnews вчера в 06:58