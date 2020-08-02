Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПедиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

Санитайзер в этом году станет обязательной частью "школьного набора" каждого ребенка. В чем опасность такого решения и как обезопасить детей, рассказал в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
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с чего всё началось

Педиатр дал рекомендации по использованию «школьных» санитайзеров

В российских школах в предстоящем учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным из-за сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

Врач рассказал о вреде использования «школьных» санитайзеров

Газета.Ruвчера в 22:42

Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах

РБК00:02

В школьных санитайзерах увидели угрозу накануне 1 сентября

URA.Ruвчера в 23:10

Аллерголог объяснил, чем опасны санитайзеры для школьников

Комсомольская правда00:40

Названа опасность антисептиков для школьников

Lenta.ruвчера в 22:26

Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

РИА Новостивчера в 21:59

Педиатр дал рекомендации по использованию «школьных» санитайзеров

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
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Общество

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса.
Интерфакс 07:07
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Общество

Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
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Общество

В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

РБК 07:39
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Здоровье

Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения

Резкое похудение, которое улучшает настроение и психологическое состояние человека, способно серьезно навредить организму.
Discover24 03:51
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Футбол

«Спартак» анонсировал переход Кокорина роликом в стиле Counter-Strike

Газета.Ru 04:15
Общество

В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа

В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.
RT на русском 07:56
Политика

Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем

Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
19
Культура

Самбурская анонсировала съемки нового сезона «Универа»

Одна из главных звезд Универа Настасья Самбурская сообщила, что съемки нового сезона сериала стартовали в российской столице.
NewInform 06:09
2
Футбол

Евсеев об уходе Газизова: «Руководство „Уфы“ осталось прежним»

По словам Евсеева, несмотря на уходе Шамиля Газизова, руководство «Уфы» осталось прежним — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов.
ProstoProSport вчера в 18:28
Общество

Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
178
Происшествия

Адвокат Ефремова не придет на заседание суда

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
29
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
1,4K
Хоккей

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Армия и оружие

Китайский эксперт сравнил возможности истребителей J-20 и Rafale

Чжан Сюйфэн, военный специалист из КНР, сравнил между собой китайский истребитель J-20 и французский боевой самолет Rafale.
Discover24 07:35
9
Армия и оружие

В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 31 июля в 04:13
33
Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
109
Общество

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
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Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
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Происшествия

На Кубани после взрыва на АЗС задержан индивидуальный предприниматель

После взрыва на АЗС в Динском районе с шестью пострадавшими задержан 54-летний индивидуальный предприниматель.
АиФ Краснодар 05:04
Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
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Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
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Футбол

Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался в адрес руководства.
Советский спорт 05:53
Кино

Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

iReactor вчера в 02:53
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Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

RuNews24.ru 31 июля в 07:10
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Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вечернее шествие в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

Сегодня в стране отмечают день десантника. Сейчас участники шествия идут по одной из городских магистралей.
Эхо Москвы 07:04
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