В российских школах в предстоящем учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным из-за сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Санитайзер в этом году станет обязательной частью "школьного набора" каждого ребенка. В чем опасность такого решения и как обезопасить детей, рассказал в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

Общество Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости. 678

Общество Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре. 1

Общество В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.

Политика Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле. 19

Культура Самбурская анонсировала съемки нового сезона «Универа» Одна из главных звезд Универа Настасья Самбурская сообщила, что съемки нового сезона сериала стартовали в российской столице. 2

Происшествия Адвокат Ефремова не придет на заседание суда Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату. 29

Армия и оружие В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1» Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности. 33

Общество Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". 27

Происшествия На Кубани после взрыва на АЗС задержан индивидуальный предприниматель После взрыва на АЗС в Динском районе с шестью пострадавшими задержан 54-летний индивидуальный предприниматель.

Политика Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба. 189

Политика Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. 9

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 456