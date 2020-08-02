В российских школах в предстоящем учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным из-за сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Санитайзер в этом году станет обязательной частью "школьного набора" каждого ребенка. В чем опасность такого решения и как обезопасить детей, рассказал в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

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