Коронавирус
РИА НовостиПедиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Санитайзер в этом году станет обязательной частью "школьного набора" каждого ребенка. В чем опасность такого решения и как обезопасить детей, рассказал в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
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с чего всё началось
В российских школах в предстоящем учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным из-за сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
Москва 24 вчера в 03:10
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:13
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 07:47
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»
Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения».
РБК 02:01
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:31
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 31 июля в 05:42
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
Политика
Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 23:36
Политика
Воздушно-десантные войска отмечают 90 лет со дня своего образования
Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженнных сил России в воскресенье отмечают 90 лет со дня основания.
ТАСС вчера в 17:06
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
В России сократили перечень документов для получения пособия на детей
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года.
Интерфакс 03:06
Политика
США осудили решение перенести выборы в Гонконге
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание, которые были намечены на 6 сентября.
Коммерсантъ 01:29
Происшествия
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 31 июля в 09:02
Общество
ВОЗ продлила режим международной ЧС из-за коронавируса
По информации комитета, результатом совещания стало единогласное решение всех его участников о признании пандемии чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения на текущий момент, а также рекомендация гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу продлить режим ЧС сроком еще на три месяца.
ИА Красная Весна 02:13
Энергетика
Добыча газа в РФ в январе-июле уменьшилась на 9,4%
Объем добычи газа в России в январе-июле 2020 года уменьшился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 391,45 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК.
Интерфакс 02:35
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал, что ожидает тех, кто обидит Россию
Напомним, 2 августа в России традиционно празднуется день ВДВ и в нынешнем году исполняется 90 лет с момента создания этого рода войск.
REGNUM 02:00
Общество
В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:30
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 07:39
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28