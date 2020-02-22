Общество

Lenta.ruLenta.ruПедиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке. Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале издания «Вікна-новини». Мать пациентки Анастасия Нуца рассказала, что пришла на прием к доктору с дочерью Дарьей.
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