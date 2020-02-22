Общество
Lenta.ruПедиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке. Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале издания «Вікна-новини». Мать пациентки Анастасия Нуца рассказала, что пришла на прием к доктору с дочерью Дарьей.
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Биатлон
Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии
Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Общество
Молодые реставраторы подготовят проект возрождения подмосковных усадеб
Внести свой вклад в восстановление подмосковных усадеб и приобрести хорошие практические навыки смогут студенты, обучающиеся по архитектурным и реставрационным специальностям.
Гаджеты
Смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций
Новый смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций.
Происшествия
В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника
Армия и оружие
Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе
Ночью 22 февраля украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил Украины.
Хоккей
Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне
Футбол
«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве
"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице
Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Политика
Запрет отчуждать территории – лекарство от тревог за целостность России
Если предложение запретить отчуждать территории возникло, значит какие-то тревоги есть.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Кино
На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин
Футбол
На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Общество
В Москве задержали семь человек на акции в честь дня рождения активиста Котова
Задержанных доставили в ОВД «Китай-город». Сегодня в Москве запланировано еще несколько акций в поддежку Константина Котова.
Происшествия
Водитель фуры на КАД Петербурга на «встречке» разбил несколько машин
Водитель фуры на большой скорости пронесся по встречной полосе на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга недалеко от вантового моста и зацепил более десяти машин.
Хоккей
«Барыс» сыграет без ведущих игроков в двух матчах на Дальнем Востоке
«Барыс» предоставит отдых ведущим игрокам в преддверии плей-офф.
Хоккей
Ковальчук может подписать новый контракт с «Монреалем»
Российский нападающий Илья Ковальчук может подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Политика
Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
Политика
Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг
Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.
Происшествия
Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Общество
Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта
Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Спорт
Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Футбол
Левандовски: Фергюсон звал меня в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о том, что в 2012 году его приглашали в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает The Guardian.