Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке. Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале издания «Вікна-новини». Мать пациентки Анастасия Нуца рассказала, что пришла на прием к доктору с дочерью Дарьей.

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

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