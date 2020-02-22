Общество
Lenta.ruПедиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке. Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале издания «Вікна-новини». Мать пациентки Анастасия Нуца рассказала, что пришла на прием к доктору с дочерью Дарьей.
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с чего всё началось
Как следует из видеосюжета Youtube-канала издания «Вікна-новини», все произошло из-за врача-педиатра, которая отказалась разговаривать с ней на украинском языке.Евразия Daily05:08
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