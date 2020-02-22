Общество

Lenta.ruLenta.ruПедиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке. Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале издания «Вікна-новини». Мать пациентки Анастасия Нуца рассказала, что пришла на прием к доктору с дочерью Дарьей.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
Как следует из видеосюжета Youtube-канала издания «Вікна-новини»
, все произошло из-за врача-педиатра, которая отказалась разговаривать с ней на украинском языке.
Евразия Daily05:08

Подробнее о событии

В Киевской области врач отказалась говорить с пациенткой по-украински

Известиявчера в 23:12

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Lenta.ruвчера в 22:47

Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински

РИА Новостивчера в 21:04

Украинский врач отказалась разговаривать с пациенткой на украинском языке

URA.Ruвчера в 21:29

Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

Газета.Ruвчера в 21:16

Под Киевом врач отказалась общаться с пациентами по-украински

Московский Комсомолецвчера в 21:53

Киевский педиатр отказалась общаться с пациентом на украинском языке

РЕН ТВвчера в 18:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Здоровье

ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи

"Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.
РИА Новости 04:53
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека

Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове.
РБК 04:12
Политика

Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
REGNUM 04:48
Биатлон

IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
РБК 05:48
Происшествия

Кузнецов останется первым замминистра ЖКХ Забайкалья до приговора суда

Первый заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов останется в должности до приговора суда по делу о взятках.
ZAB.RU 03:51
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru 19 февраля в 23:36
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $59

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
REGNUM 19 февраля в 11:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Авто

В России отзывают почти 200 автомобилей BMW

32CARS.ru вчера в 04:07
Космос

Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей

Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
ToDay News Ufa 20 февраля в 04:57
Единоборства

Уайлдер-Фьюри 2: Деонтей является фаворитом боя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титула версии WBC Деонтей Уайлдер проведут поединок 22 февраля в Лас-Вегасе.
Allboxing.ru 20 февраля в 10:49
Экономика

В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
РИА Новости 19 февраля в 18:17
Общество

В России отменили норму выдачи молока «за вредность»

Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 12:41
Здоровье

Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом

В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
Профиль вчера в 00:45
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь со стороны Марьинки в направлении Александровки (посёлок на окраине Донецка) с применением вооружения БМП-2.
Свободная Пресса 05:11
Здоровье

Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек

Общее число зараженных составляет 76288 человек, вновь заболевших 397 человек.
Радио Комсомольская правда 01:59
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 20 февраля в 09:48
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru 02:59
Футбол

«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

Вести.Ru 20 февраля в 06:15
Кино

Фигурное катание, песни и халтура. Рецензия на фильм «Лед 2»

В 1981 году в СССР вышел мультипликационный фильм «Так сойдет!»
Аргументы и Факты вчера в 06:14
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Космос

Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

Что происходит вчера в 05:16
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православие и Мир вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb вчера в 17:18
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Читинские видеографы Хлюстовы сняли свадьбу Ксении Собчак

Видеографы из Читы Роман и Вера Хлюстовы сняли свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова, видео опубликовал 21 февраля сам Хлюстов в своём Instagram.
Чита.Ру вчера в 02:40
Политика

Россия сочла иск Киева в Гааге попыткой вернуть Крым

В министерстве подчеркнули, что арбитраж «учел ключевой российский аргумент», который предполагает, что цель иска — доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Lenta.ru 04:46
Армия и оружие

В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе

Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Происшествия

Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов

Погранслужба Украины передала полиции россиянина, который предлагал пять тысяч рублей, чтобы перевезти через границу шесть тысяч долларов, сообщило в субботу Восточное региональное управление погранслужбы.
РИА Новости 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное