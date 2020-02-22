Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".

Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

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