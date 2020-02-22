Общество
Газета.RuПедиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Местная жительница города Вишневое намерена дойти до суда из-за того, что педиатр во время приема ее дочери использовала русский язык. При этом сама мать ребенка неоднократно просила врача перейти на украинский, однако та, переведя отдельные фразы, возвращалась к русской речи.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Политика
Эрдоган намерен 5 марта встретиться с Путиным, Макроном и Меркель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции и Германии — Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Зеленский направил секретаря СНБО к эвакуированным из Уханя
Президент Украины Владимир Зеленский направил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова в поселок Новые Санжары Полтавской области, где находятся на карантине эвакуированные из Уханя граждане.
Футбол
«Крылья Советов» уступили норвежскому «Стремсгодсету»
Общество
В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Биатлон
Биатлонист Логинов заявил о возможном завершении карьеры из-за нападок
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Происшествия
В Петербурге арестовали сбежавшего из суда подозреваемого в убийстве
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Невский районный суд в среду оставил без рассмотрения ходатайство следствия об аресте Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Политика
Китайцев шокировал прием на Украине эвакуированных граждан
Полная античеловеческая вакханалия, которую устроили вчера жители городка Новые Санжары эвакуированным из Уханя украинским и иностранным гражданам, привела в полный шок китайцев.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина
В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
Космос
Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей
Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу у «Ворсклы», «Заря» сильнее «Мариуполя»
Политика
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти»
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее главы Дидье Касимиро.
Шоу-бизнес
Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
Происшествия
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Экономика
Доля сырья в российской экономике достигла абсолютного рекорда
На базовый 2018-й год доля добычи нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в ВВП достигла абсолютного рекорда за время доступной статистики — 13,8%. Это в 1,5 раза выше показателя 2014 года (9,08%) и на треть больше предыдущего максимума, показанного в 2005 году (11,15%).
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Общество
Коронавирус попал на уханьский рынок извне, установили ученые
В Китае ученые пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19, источником которого все это время считался рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, попал сюда извне.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Происшествия
В Москве контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси
Контейнер со строительным мусором упал с прицепа грузовика на автомобиль такси в центре Москвы, сообщил в субботу РИА Новости очевидец с места происшествия.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна
В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
Политика
FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.