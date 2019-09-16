13-летнюю москвичку четыре дня удерживали в квартире на востоке Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, 32-летний мужчина запер незнакомую девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице.

с чего всё началось

Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября. Инцидент произошел на 1-й Новокузьминской улице. 32-летний уроженец Магнитогорска Артем А. избил девочку и несколько раз изнасиловал.

Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.

Политика В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.

Экономика Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».

Политика Зеленский рассказал, чего ждёт от встречи «нормандской четвёрки» Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ждёт от ближайшей встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».

Происшествия В Москве у метро неизвестный открыл огонь по людям У станции метро в Москве неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия, ранив двух человек, сообщает "Московский комсомолец".

Технологии Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Новый сайт Росстата в понедельник подвергся DDOS атаке, ведутся работы по восстановлению его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе статистического ведомства.

Общество Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Иран задержал шедший в ОАЭ танкер Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно с 11 членами экипажа на борту.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.

Политика В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Происшествия Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Технологии 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть Около 14 млн записей о юридических и физических лицах оказались в открытом доступе.

Происшествия Омбудсмен проверит информацию об избиении девушки подростками в Москве Детский омбудсмен Евгений Бунимович проверит информацию об избиении подростками несовершеннолетней девушки в Москве.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Транспорт В Пензе Бакунинский мост перекроют 19 сентября Бакунинский мост будет перекрыт 19 сентября 2019 года. Мост разберут и построят заново.