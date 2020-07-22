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REGNUM
REGNUM

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. Об этом со ссылкой на источники 22 июля сообщает агентство Reuters.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Reuters узнал о возможном закрытии консульства США в Ухане

РБК06:50
Коммерсантъ

Китай может закрыть американское консульство в Ухане в ответ на аналогичный шаг США

Коммерсантъ07:00
ТАСС

В Госдепе объяснили требование США закрыть консульство Китая в Хьюстоне

ТАСС06:01
Газета.Ru

В Китае сочли провокацией требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Газета.Ru05:56
РИА Новости

США поручили закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне

РИА Новости05:21
RT на русском

В Китае заявили о требовании США закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне

RT на русском04:05
Lenta.ru

В генконсульстве Китая начали сжигать документы после требования США закрыться

Lenta.ru07:37

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, поступило в Пресненский суд столицы для рассмотрения по существу, рассказала «Интерфаксу» пресс-служба суда.
Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд
Ведомости06:43
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Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
РИА Новости08:04
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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, его приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.
Известия08:06
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК07:36
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