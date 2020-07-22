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Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. Об этом со ссылкой на источники 22 июля сообщает агентство Reuters.В источнике
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