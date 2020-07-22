Политика
REGNUMПекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. Об этом со ссылкой на источники 22 июля сообщает агентство Reuters.
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Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
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Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене
Газета.Ru 10:04
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СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
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Два человека пострадали при ДТП на юго-востоке Москвы
В аварии на юго-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 07:43
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
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Экономика
Госдума приняла в 3-м чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Деловое.ТВ 09:34
Общество
В рейтинге лучших регионов России для жизни Удмуртия заняла 52 место
Удмуртия заняла 52 место в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на РБК.
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Общество
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Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru 09:30
Экономика
Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА).
Коммерсантъ 09:42
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
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Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
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Экономика
Глава ПФР доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 10:06
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета в АПЛ
На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 34 очка и вышла на 17-е месте в турнирной таблице АПЛ, покинув зону вылета.
REGNUM 00:24
Культура
Пятый сезон сериала «Корона» выйдет не ранее 2022 года
Игромания.ру 08:28
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 06:36
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
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Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Политика
Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
Znak.com 06:14
Футбол
«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ
Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Канье Уэст сказал, что уже два года хочет развестись с Ким Кардашьян
Популярный рэп-исполнитель и кандидат в президенты США Канье Уэст продолжил серию шокирующих публикаций в своём Twitter.
ИнфоСМИ 07:37
Общество
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах, банках и прочих общественных местах.
Piter.tv 07:04
Футбол
У исландских футболистов ЦСКА подозрение на коронавирус
Как сообщает телеграм-канал Sport_Inside, перед матчем последнего тура против «Тамбова» игроки «армейского» клуба прошли тестирование на коронавирус.
Евро-футбол.ру 09:48
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Технологии
Ученые обнаружили утечку метана с морского дна Антарктики
Первая активная утечка парникового газа метана с морского дна в Антарктике обнаружена учеными, 22 июля сообщает газета Guardian.
ИА Красная Весна 09:59