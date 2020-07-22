Политика
REGNUMПекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. Об этом со ссылкой на источники 22 июля сообщает агентство Reuters.
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Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
RT на русском 06:16
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Культура
Netflix отменил съемки сериала в Турции из-за персонажа-гея
Видеосервис Netflix отменил съемки сериала If Only в Турции из-за возражений местных властей.
Sostav.ru 03:50
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Общество
Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах
Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней
Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Происшествия
СМИ сообщили об аресте брендов Natura Siberica
Natura Siberica подала встречный иск на 490 млн руб. РБК направил запрос в "Эн + Рециклинг".
РБК 06:59
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Общество
За неделю на прямые эфиры сахалинского губернатора потратят 1,4 миллиона рублей
Каждый прямой эфир губернатора обходится издательскому дому "Губернские ведомости", а значит, и областному бюджету, в 350 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо 06:41
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Футбол
Тихонов назвал два варианта будущего «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал сомнения в необходимости покупки столичным клубом 20-летнего полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
Спорт день за днем 07:04
Политика
Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17
Россия не ведет никаких тайных переговоров с Нидерландами по делу крушения Boeing MH17 в 2014 году.
Lenta.ru 06:57
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК вчера в 09:47
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Уфимские Заметки вчера в 01:43
Экономика
Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Известия 06:59
Здоровье
Академик РАН озвучил условие для завершения первой волны коронавируса
По мнению академика, осенний подъем заболеваемости ОРВИ ожидаем. Но это вовсе не означает, что «пришла новая волна».
Kazanfirst.ru 01:24
Музыка
Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам на YouTube
Клип российской группы Little Big на песню Uno собрал рекордное количество просмотров на официальном YouTube-канале Евровидения.
iReactor 20 июля в 15:55
Общество
Мишустин предложил изменить методику подсчета средней зарплаты
Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает обсудить и изменить методику подсчета средней заработной платы.
Российская газета 07:03
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 06:49
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Культура
Российский художник создал эпичную короткометражку по Warhammer
Во среду, 22 июля, стало известно о том, что российский художник создал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000.
Piter.tv 06:19