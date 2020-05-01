Коронавирус
ИзвестияКитай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.
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с чего всё началось
30 апреля в эфире Sky News Галеа указал, что организация запрашивала допуск расследованию с целью понять обстоятельства возникновения нового типа коронавируса и не допустить новых эпидемий.Известиявчера в 22:30
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Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19
Интерфаксвчера в 22:31
Китай не пригласил ВОЗ к расследованию о начале пандемии коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 19:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны
Lenta.ru вчера в 17:23
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили ракетные удары израильских вертолетов
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные удары вертолетов ВС Израиля по южной части страны.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество
Какие законы вступают в силу в мае 2020
С 1 сентября 2020 года вступит в силу та норма закона, по которой ученики начальных классов будут, как минимум, один раз в день получать в школах бесплатное горячее питание.
PRO Город Чебоксары 29 апреля в 05:47
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Здоровье
В Челябинске начнут лечить коронавирус кровью переболевших
С каждым потенциальным донором плазмы персонально будет работать специально выделенный сотрудник Челябинской областной станции переливания крови, сообщили в пресс-службе учреждения.
Вечерний Челябинск вчера в 09:00
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Здоровье
В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией
В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания вчера в 10:47
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина
Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Гаджеты
Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов
Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
Ридус вчера в 15:28
Здоровье
Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом
Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета вчера в 12:11
Футбол
РФС обсудит возобновление чемпионата России по футболу 15 мая
Российский футбольный союз планирует обсудить возобновление футбольного сезона в стране 15 мая.
Вести.Ru вчера в 15:10
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
По предварительным данным, заключительный этап перехода на новую систему будет завершен к концу июня 2020 года.
Слово и Дело 02:26
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Маска за 425 рублей. Директора «Аптечного склада» отстранили от работы
Напомним, областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно правительству области) закупает СИЗ на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку.
Взгляд-инфо вчера в 07:45
Общество
Во Владимирской области ввели цифровые пропуска
На территории Владимирской области введены цифровые пропуска. Соответствующее постановление уже подписано.
Московский Комсомолец 28 апреля в 11:28
Политика
Трамп впервые за месяц покинет Белый дом
Президент США Дональд Трамп, который более месяца не покидал Белый дом в условиях борьбы с коронавирусом, в пятницу направится в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде, следует из обнародованного Белым домом рабочего графика.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости вчера в 10:44
Киберспорт
Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры
Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
Дни24 вчера в 08:46
Футбол
ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу
В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».
Волга-Каспий вчера в 13:32