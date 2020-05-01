с чего всё началось

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,3K

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды «В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости». 91

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 457

Общество Какие законы вступают в силу в мае 2020 С 1 сентября 2020 года вступит в силу та норма закона, по которой ученики начальных классов будут, как минимум, один раз в день получать в школах бесплатное горячее питание.

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 798

Здоровье В Челябинске начнут лечить коронавирус кровью переболевших С каждым потенциальным донором плазмы персонально будет работать специально выделенный сотрудник Челябинской областной станции переливания крови, сообщили в пресс-службе учреждения. 1

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,5K

Гаджеты Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно. 23

Здоровье Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара. 22

Футбол РФС обсудит возобновление чемпионата России по футболу 15 мая Российский футбольный союз планирует обсудить возобновление футбольного сезона в стране 15 мая.

Политика Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 633

Общество Маска за 425 рублей. Директора «Аптечного склада» отстранили от работы Напомним, областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно правительству области) закупает СИЗ на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку. 1,4K

Политика Трамп впервые за месяц покинет Белый дом Президент США Дональд Трамп, который более месяца не покидал Белый дом в условиях борьбы с коронавирусом, в пятницу направится в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде, следует из обнародованного Белым домом рабочего графика.

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 32

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. 126