Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПекин не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай не пригласил экспертов Всемирной организации здравоохранения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщили в ВОЗ. В настоящее время существует несколько теорий о возникновении коронавируса. В США многие придерживаются мнения, что он был создан в лаборатории в Ухане.
Читать в источнике
Комментировать391
с чего всё началось
30 апреля в эфире Sky News
 Галеа указал, что организация запрашивала допуск расследованию с целью понять обстоятельства возникновения нового типа коронавируса и не допустить новых эпидемий.
Известиявчера в 22:30

Подробнее о событии

Пекин не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Газета.Ru03:02

Китай не пригласил ВОЗ к расследованию по происхождению коронавируса

РБКвчера в 22:49

В ВОЗ заявили, что Китай не пригласил организацию к расследованию по коронавирусу

ТАССвчера в 19:25

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Известиявчера в 22:30

КНР не допускает ВОЗ к расследованию обстоятельств появления коронавируса

РИА Новостивчера в 20:19

Китай не пригласил ВОЗ к расследованию о начале пандемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

Интерфаксвчера в 22:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
277
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
915
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
5,4K
Общество

Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион

Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта.
Молодой коммунар вчера в 13:02
52
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
850
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
3K
Наука

Микроволновка превратила пластиковые отходы в сырье для производства анодов аккумуляторов

Индийские и американские химики получили из старых пластиковых бутылок наночастицы терефталата натрия — перспективный материал для анодов натрий-ионных аккумуляторов.
N+1 вчера в 06:49
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
83
Здоровье

На Кубани еще 66 человек заболели коронавирусом

По состоянию на пятницу, 1 мая, в Краснодарском крае зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом.
СочиСтрим 03:46
37
Общество

У больниц Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших

У нескольких медицинских учреждений Северной столицы появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших.
Peterburg2.ru вчера в 17:15
222
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,5K
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
1,6K
Авто

У российских Datsun появилась «черная» версия

Motor 29 апреля в 05:21
11
Общество

Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян

COVID-19 в России за сутки заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 03:58
Космос

Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах

Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований.
ИА Красная Весна вчера в 15:23
1
Культура

Продюсер шоу «Маска» рассказала, как меняли голоса участникам

Газета.Ru 04:18
65
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Фото: kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, тесты дали положительный результат.
Legal.Report вчера в 12:53
65
Здоровье

Десять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт вчера в 02:32
25
Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
252
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.
РИА Новости 01:25
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

RT на русском вчера в 04:47
2,2K
Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
39
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 28 апреля в 04:46
1,5K
Здоровье

На Ставрополье за сутки 89 человек заболели коронавирусом

В Ставропольском крае за сутки медики выявили 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Своё ТВ 02:49
Технологии

Высокоточные тесты на антитела к коронавирусу разрабатывают в СО РАН

Новый тест позволит разом определять антитела ко всем существующим на сегодня разновидностям коронавируса и некоторых других вирусов, их более 20 (COVID-19, H3N2, H1N1, SARS, MERS, грипп типа А и др.).
НДН.инфо вчера в 09:26
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
566
Общество

В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
487
Здоровье

В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.
REGNUM 02:21
Технологии

Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
8
Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Газета.Ru вчера в 23:08
72
Как работают Яндекс.Новости?
Главное