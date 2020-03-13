Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
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МИД Китая оценил сообщения о «занесших» коронавирус американских военных

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