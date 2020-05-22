Все с нетерпением ждут доклада премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна, который должен рассказать о результатах работы правительства в прошлом году и плане социально-экономического развития КНР в 2020 году.

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