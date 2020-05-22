Экономика
Expert.ruПекин отказался от целевого показателя роста ВВП на 2020 год
Все с нетерпением ждут доклада премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна, который должен рассказать о результатах работы правительства в прошлом году и плане социально-экономического развития КНР в 2020 году.
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Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:59
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru вчера в 06:43
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Происшествия
В Пакистане заявили об отсутствии выживших при крушении самолёта
Мэр пакистанского города Карачи Васим Ахтар, в котором произошло крушение пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», заявил, что в результате падения лайнера никто не выжил.
RT на русском 08:28
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Посол РФ в США оценил важность Договора по открытому небу
Договор по открытому небу соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Политическая Экспертиза 11:05
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Елена Летучая рассказала, сколько набрала за время самоизоляции
Телеведущая поделилась фотографией до карантина Популярная телеведущая Елена Летучая, недавно получившая травму на репетициях шоу "Танцы со звёздами", призналась, что из-за сломанного ребра теперь временно не может заниматься спортом и физическими нагрузками.
WomanHit.ru 08:51
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета 11:13
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Политика
Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Общество
Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии
"Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.
ТАСС 10:57
Общество
В психоневрологическом интернате в России почти 300 человек заразились COVID-19
В Ростовской области почти 300 человек заразились коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате, большинство заболевших — постояльцы.
Lenta.ru 12:00
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ
Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
Общество
Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае
На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
Здоровье
Петербуржцам предлагают испытать вакцину против коронавируса
НИИ гриппа ищут добровольцев среди жителей Санкт-Петербурга, чтобы испытать средство против COVID-19.
Neva.Today 10:41
Политика
Украина подала в международный суд иск против России
Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 07:45
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в полную боеготовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с тем, что ранее была зафиксирована активизация обстрелов со стороны украинских силовиков территорий ДНР и ЛНР.
РЕН ТВ 20 мая в 08:16
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Наука
Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком
От 94 до 220 миллионов человек, 85-90 процентов которых проживает в Южной Азии, подвергаются угрозе попадания мышьяка в организм из-за организации водоснабжения: они используют глубоко залегающие грунтовые воды для получения питьевой воды и полива сельскохозяйственных культур.
N+1 вчера в 14:22
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27