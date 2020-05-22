Экономика

РБКРБКВласти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса

Ведомости01:00

Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Lenta.ru03:10

Китай решил не устанавливать целевой показатель роста ВВП на 2020 год

Вести.Ru01:52

Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года

Интерфакс01:20

Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

РБК05:58

Китай не установил цели по ВВП на 2020 год

Коммерсантъвчера в 23:08

Власти Китая не стали устанавливать цели роста ВВП на 2020 год

ПРАЙМвчера в 21:41
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Общество

Инфекционист назвал сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

По мнению инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, начало второй волны заболеваемости коронавирусом в РФ возможно после того, как её пик пройдет в других странах.
Наша версия 03:49
67
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Пакистане

Газета.Ru 06:12
1
Общество

На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ

Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
9
Общество

В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников

Московская мэрия вчера дала работодателям право самим аннулировать пропуска сотрудников, присутствие которых не требуется.
Комсомольская правда 06:23
14
Армия и оружие

Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником

В феврале текущего года с космодрома уже была запущена «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М», а в марте с космодрома стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».
РБК 04:33
3
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
29
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Газета.Ru вчера в 15:10
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Религия

День памяти Николая Чудотворца празднуют православные

СеверИнформ 01:18
137
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
2,1K
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,7K
Происшествия

Новосибирские пожарные косили траву ножницами

Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
1,6K
Экономика

Минэкономразвития прогнозирует снижение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021-м начнут расти на 2,8%. Такой прогноз подготовило Минэкономразвития РФ.
Народные новости 05:24
12
Общество

Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

Стали известны самые популярные среди выпускников российских школ факультеты вузов.
Татар-информ 00:30
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Происшествия

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Lenta.ru 06:05
Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
1,9K
Политика

Срок годности: От Паштета ждут активных действий

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 20 мая в Белоруссии из ИТК-5 Ивацевичи по отбытию срока освободился 38-летний бывший вор «в законе» Павел Алексеевич, более известный в криминальной среде как Паштет, которому предрекают роль локомотива анти-кушнеровской оппозиции.
Прайм Крайм 04:31
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
237
Общество

Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
22
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,1K
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2,9K
Политика

Фермеры в Эстонии попросили власти пустить в страну украинцев

Урожай клубники в Эстонии в этом году может пропасть, поскольку из-за пандемии коронавируса власти запретили въезд в республику украинским гастарбайтерам, которые обычно занимаются сбором этих ягод.
Sputnik Литва вчера в 03:40
1
Политика

В Шадринском районе Курганской области избрали нового главу

В Шадринском районе Курганской области избрали нового главу. Главой Шадринского района стал Сергей Копылов.
Уральский меридиан 05:47
Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
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Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
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Кино

Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

Газета.Ru вчера в 10:20
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Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
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