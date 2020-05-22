Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

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Общество На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда». 9

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Политика Срок годности: От Паштета ждут активных действий Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 20 мая в Белоруссии из ИТК-5 Ивацевичи по отбытию срока освободился 38-летний бывший вор «в законе» Павел Алексеевич, более известный в криминальной среде как Паштет, которому предрекают роль локомотива анти-кушнеровской оппозиции.

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Политика Фермеры в Эстонии попросили власти пустить в страну украинцев Урожай клубники в Эстонии в этом году может пропасть, поскольку из-за пандемии коронавируса власти запретили въезд в республику украинским гастарбайтерам, которые обычно занимаются сбором этих ягод. 1

Политика В Шадринском районе Курганской области избрали нового главу В Шадринском районе Курганской области избрали нового главу. Главой Шадринского района стал Сергей Копылов.