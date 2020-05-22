Экономика

ForPostForPostКитай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Власти Китая впервые с 1994-го отказались указывать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год. Как пишет Lenta.ru, на такие меры Пекин пошёл из-за пандемии коронавируса, которая вызвала «большую неопределённость в мировой экономике и торговле».
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Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса

Ведомости01:00

Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Lenta.ru03:10

Китай решил не устанавливать целевой показатель роста ВВП на 2020 год

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Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года

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Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

РБК05:58

Новости Китая, утро: ВСНП и инструменты постэпидемического возрождения экономики

ЭКДвчера в 23:57

Китай не установил цели по ВВП на 2020 год

Коммерсантъвчера в 23:08
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса

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РБК 08:53
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"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
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Общество

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Популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу начнется в России в третьей декаде июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:55
Политика

США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
Политика

Путин назвал точную дату выхода России из карантина

Впервые обозначено время, когда Россия выйдет из карантина по коронавирусу — к 29 июня.
URA.Ru вчера в 12:09
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Экономика

Набиуллина допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Вероятность снижения ключевой ставки в июне на один процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
Аргументы и Факты 08:43
Общество

В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей

Друг для друга (Курск) 05:55
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Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств

Президент РФ Владимир Путин потребовал доложить, как реализуется его поручение по поставке необходимых лекарств в регионы.
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой

Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
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Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
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Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

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Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы

Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
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Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова

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РБК 03:23
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С 25 мая в Петербурге начнут работать МФЦ

С 25 мая в Санкт-Петербурге начнут работать многофункциональные центры.
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Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
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У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение

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Экономика

Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
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Диетолог рассказала, чем опасны абрикосы

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Эксклюзивная модель Bentley Mulliner Bacalar стала еще более особенной благодаря необычному цвету кузова.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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В Саратове родила еще одна пациентка с коронавирусом

В 10-й клинической больнице Саратова врачи приняли вторые "коронавирусные" роды.
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Собянин: в Москве удалось избежать худшего сценария по коронавирусу

Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве.
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Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев рассказал о послаблениях ограничений, вызванных коронавирусом, в России.
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РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России

Новый сезон чемпионата России по футболу может начаться 2 или 5 августа.
РБК вчера в 13:02
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Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
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