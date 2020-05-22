Экономика
ForPostКитай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Власти Китая впервые с 1994-го отказались указывать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год. Как пишет Lenta.ru, на такие меры Пекин пошёл из-за пандемии коронавируса, которая вызвала «большую неопределённость в мировой экономике и торговле».
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Политика
Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса
Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и попросил Минздрав приготовиться к ней.
РБК 08:53
Общество
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Российская газета вчера в 13:10
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется.
BFM.ru 06:54
Общество
Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне
Популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу начнется в России в третьей декаде июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:55
Политика
США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу
Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
Политика
Путин назвал точную дату выхода России из карантина
Впервые обозначено время, когда Россия выйдет из карантина по коронавирусу — к 29 июня.
URA.Ru вчера в 12:09
Экономика
Набиуллина допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на один процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
Аргументы и Факты 08:43
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Здоровье
Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
Президент РФ Владимир Путин потребовал доложить, как реализуется его поручение по поставке необходимых лекарств в регионы.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости 19 мая в 08:41
Происшествия
Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Общество
С 25 мая в Петербурге начнут работать МФЦ
С 25 мая в Санкт-Петербурге начнут работать многофункциональные центры.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Общество
Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят работать в больницы
«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует «РИА Новости» заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева.
Известия 07:46
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова показала детей, рожденных от Резо Гигинеишвили
Актриса Надежда Михалкова поделилась со своими поклонниками в Инстаграм снимком, на котором запечатлены ее дети, рожденные в браке с режиссером Резо Гигинеишвили.
Bimru.ru 08:24
Общество
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com 20 мая в 22:57
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасны абрикосы
Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила, что абрикосы содержат многие витамины, включая A, C, E и B1, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо и йод.
Московский Комсомолец 06:14
Авто
Автомобиль Bentley превратили в радугу
Эксклюзивная модель Bentley Mulliner Bacalar стала еще более особенной благодаря необычному цвету кузова.
32CARS.ru 08:05
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Здоровье
В Саратове родила еще одна пациентка с коронавирусом
В 10-й клинической больнице Саратова врачи приняли вторые "коронавирусные" роды.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:40
Общество
Собянин: в Москве удалось избежать худшего сценария по коронавирусу
Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве.
RT на русском 08:48
Политика
Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне
Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев рассказал о послаблениях ограничений, вызванных коронавирусом, в России.
Экономика сегодня 08:43
Футбол
РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России
Новый сезон чемпионата России по футболу может начаться 2 или 5 августа.
РБК вчера в 13:02