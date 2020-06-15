Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.

с чего всё началось

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, передает РИА Новости.

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 424

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. 5

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. 1

Баскетбол Мозгов перенес операцию на колене Мозгов готовился помочь «Химкам» в концовке текущего сезона, но в итоге перенес операцию на колене.

Политика В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента. 15

Политика Посла Чехии вызвали в МИД России Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих. 142

Общество Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных. 6

Шоу-бизнес Норкин показал фото «летящей» покойной жены На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками. 111

Здоровье Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний. 26

Экономика У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец Совладельцем петербургского производителя коктейлей, йогуртов и других продуктов питания на овсяной основе Velle стал управляющий проектами основного владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова Артур Сираканян.

Наука Цветное зрение слабеет к периферии В устройство был вмонтирован датчик, отслеживающий направление взгляда, и исследователи меняли цветовую насыщенность картинки так, чтобы полностью цветной была только зона по центру взгляда.