Коронавирус
Lenta.ruПекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить412
с чего всё началось
Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.РИА Новостивчера в 23:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Здоровье
В Челябинске скончался 24-летний водитель детской поликлиники
Европейско-Азиатские новости 02:59
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:04
Баскетбол
Мозгов перенес операцию на колене
Мозгов готовился помочь «Химкам» в концовке текущего сезона, но в итоге перенес операцию на колене.
Спорт день за днем 01:39
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеовстреч «Яндекс.Телемост».
News.ru 04:54
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:57
Происшествия
В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле
Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 05:34
Общество
Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными
Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 13 июня в 12:43
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Экономика
У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец
Совладельцем петербургского производителя коктейлей, йогуртов и других продуктов питания на овсяной основе Velle стал управляющий проектами основного владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова Артур Сираканян.
Ведомости 00:40
Наука
Цветное зрение слабеет к периферии
В устройство был вмонтирован датчик, отслеживающий направление взгляда, и исследователи меняли цветовую насыщенность картинки так, чтобы полностью цветной была только зона по центру взгляда.
Наука и жизнь 00:06
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
Футбол
Экс-футболист «Зенита»: «Судьба Азмуна зависит от Кокорина»
Евро-футбол.ру 01:24