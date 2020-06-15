Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать418
с чего всё началось

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.
РИА Новостивчера в 23:09

Подробнее о событии

В Китае предупредили о высоком риске распространения COVID-19 в Пекине

РБК01:31

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19 из-за вспышки на рынке

Коммерсантъ00:15

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Lenta.ru00:06

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

Известия00:12

В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке

RT на русском00:13

В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса

Газета.Ruвчера в 23:44

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

РИА Новостивчера в 23:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Происшествия

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
585
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
602
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
424
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
5
Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
136
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
26
Здоровье

В Челябинске скончался 24-летний водитель детской поликлиники

Европейско-Азиатские новости 02:59
4
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
126
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:04
1
Баскетбол

Мозгов перенес операцию на колене

Мозгов готовился помочь «Химкам» в концовке текущего сезона, но в итоге перенес операцию на колене.
Спорт день за днем 01:39
Происшествия

В Литве облили краской памятник советскому солдату

Lenta.ru 03:00
3
Происшествия

РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
112
Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеовстреч «Яндекс.Телемост».
News.ru 04:54
1
Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:57
2
Происшествия

В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле

Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
5
Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
15
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
668
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
321
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
142
Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 05:34
819
Общество

Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
6
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 13 июня в 12:43
111
Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
656
Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
26
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Экономика

У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец

Совладельцем петербургского производителя коктейлей, йогуртов и других продуктов питания на овсяной основе Velle стал управляющий проектами основного владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова Артур Сираканян.
Ведомости 00:40
Наука

Цветное зрение слабеет к периферии

В устройство был вмонтирован датчик, отслеживающий направление взгляда, и исследователи меняли цветовую насыщенность картинки так, чтобы полностью цветной была только зона по центру взгляда.
Наука и жизнь 00:06
Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
3K
Футбол

Экс-футболист «Зенита»: «Судьба Азмуна зависит от Кокорина»

Евро-футбол.ру 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное