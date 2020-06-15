Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, передает РИА Новости.
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В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.
РИА Новостивчера в 23:09

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В Пекине заявили об «очень высоком риске» распространения COVID-19 из-за вспышки на рынке

Коммерсантъ00:15

В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке

RT на русском00:13

Власти Пекина заявили о «чрезвычайном периоде» из-за новой вспышки коронавируса

Взгляд.рувчера в 01:34

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Lenta.ru00:06

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

РИА Новостивчера в 23:09

Власти Пекина сообщили о «чрезвычайном периоде» из-за новой вспышки коронавируса

Дни24вчера в 03:25

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

Известия00:12
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19

Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:18
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Известия вчера в 23:11
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Технологии

Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ

Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK 13 июня в 02:16
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Общество

Валерий Лимаренко дистанционно пообщается с жителями Корсакова

Жителям Корсаковского района предлагают задать вопросы губернатору.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Общество

Журналисты подсчитали доходы Ефремова

Известия вчера в 20:42
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru вчера в 08:13
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Политика

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
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Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета вчера в 21:08
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,7K
Шоу-бизнес

Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске

Экономика сегодня вчера в 12:42
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Общество

Новую выплату получат временные опекуны и волонтеры в Хакасии

Пенсионный фонд выплатит пособия временным опекунам инвалидов, пенсионеров и детей.
Юг Сибири вчера в 22:43
4
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
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Политика

Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия вчера в 16:56
41
Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
19
Общество

По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
Московский Комсомолец вчера в 18:46
3
Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

РБК вчера в 17:52
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Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС вчера в 21:10
1
Здоровье

Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM вчера в 13:37
29
Общество

Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»

Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Общество

Омск занял предпоследнее место в рейтинге качества жизни

Омск в рейтинге занимает предпоследнее, 74-е место.
БК55 13 июня в 04:24
1
Общество

В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов

В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
2,1K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,1K
Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 13 июня в 03:17
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