Коронавирус
Lenta.ruПекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, передает РИА Новости.
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Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.РИА Новостивчера в 23:09
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Власти Пекина заявили о «чрезвычайном периоде» из-за новой вспышки коронавируса
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Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»
Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
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МИР 24 вчера в 22:41
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Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
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Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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