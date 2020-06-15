Коронавирус
Lenta.ruПекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, передает РИА Новости.
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Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.РИА Новостивчера в 23:09
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Экономика
«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году
По прогнозу «Эксперт РА», падение экономики России по итогам 2020 года составит 4,2%, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко.
Коммерсантъ 00:41
Политика
Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили
Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
РБК 01:03
Экономика
В России отменили банковский роуминг
В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
Kazanfirst.ru вчера в 01:29
Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
REGNUM вчера в 11:15
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Армия и оружие
Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
ТАСС вчера в 21:10
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия
В Турции из-за землетрясения рухнула наблюдательная башня жандармерии
В результате землетрясения на востоке Турции, которое произошло 14 июня, пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
RT на русском вчера в 12:39
Космос
New Horizons сфотографировал две ближайшие к Солнцу звезды
N+1 13 июня в 03:05
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
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За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 13 июня в 10:25
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Авто
На базе Ford Transit сделали кемпер
Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru вчера в 06:54
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Политика
Путин объяснил, почему поправки в Конституцию России так важны
Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, объяснил, почему поправки в Конституцию страны так важны.
Аргументы недели вчера в 08:39
Игры
На PC Gaming Show уже завтра покажут Twin Mirror
Создатели Life is Strange выпустят новую игру. Компьютерную игру-квест Twin Mirror покажут на конференции PC Gaming Show.
NewInform 13 июня в 09:33
Общество
Би-би-си начала показ игрового сериала об инциденте в Солсбери
В первой серии две основные сюжетные линии посвящены полицейскому Нику Бейли, госпитализированному после посещения дома Скрипаля, и главе Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич, пытающейся свести к минимуму последствия ЧП для жителей Солсбери.
ТАСС вчера в 23:08