Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР. Об этом 19 февраля заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Политика Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти» Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Армия и оружие Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе Сирийские военные в провинции Идлиб лишь отвечают на нарушения договоренностей по ситуации в регионе, и Москва поддерживает их реакцию на провокации.

Кино Фильм «Холоп» добился небывалого успеха в Европе и Америке Комедия Клима Шипенко "Холоп", недавно ставшая самым кассовым российским фильмом в истории и до сих пор входящая в пятёрку самых популярных картин недели, имеет заметный успех и за границей.

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.

Экономика Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.

Авто Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».

Экономика Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.

Фигурное катание Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотника перенесла серьезную операцию, в ближайшее время ее ждет долгая реабилитация, сообщила ее агент Мария Шашина в своем Instagram-аккаунте.

Происшествия На Ямале полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена Управление МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что правоохранителям удалось предотвратить уголовное убийство предпринимателя из Нового Уренгоя.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Политика Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений» Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.

Общество Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.

Общество С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.