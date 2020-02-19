Политика

REGNUMREGNUMПекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР. Об этом 19 февраля заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
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В МИД КНР прокомментировали меры России по ограничению въезда китайских граждан

ТАСС03:27

МИД КНР прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию

Коммерсантъ04:40

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

РБК04:18

Китай отреагировал на запрет на въезд в Россию для китайцев

Lenta.ru03:34

Пекин прокомментировал ограничение на въезд китайцев в Россию

Газета.Ru06:04

В Пекине прокомментировали приостановку Россией въезда граждан Китая

RT на русском03:18

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию

РИА Новости02:46
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Политика

Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»

Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:24
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Армия и оружие

Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе

Сирийские военные в провинции Идлиб лишь отвечают на нарушения договоренностей по ситуации в регионе, и Москва поддерживает их реакцию на провокации.
Lenta.ru 05:27
Кино

Фильм «Холоп» добился небывалого успеха в Европе и Америке

Комедия Клима Шипенко "Холоп", недавно ставшая самым кассовым российским фильмом в истории и до сих пор входящая в пятёрку самых популярных картин недели, имеет заметный успех и за границей.
Российская газета 04:57
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Lenta.ru 17 февраля в 10:11
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Авто

Новый Hyundai Solaris представили в России

На днях на заводе в Санкт-Петербурге прошла презентация обновленного седана от Hyundai.
Южный Федеральный 03:20
Экономика

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
РБК 01:01
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Фигурное катание

Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотника перенесла серьезную операцию, в ближайшее время ее ждет долгая реабилитация, сообщила ее агент Мария Шашина в своем Instagram-аккаунте.
Rambler News Service 05:22
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Lenta.ru 06:12
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom вчера в 12:10
Происшествия

На Ямале полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена

Управление МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что правоохранителям удалось предотвратить уголовное убийство предпринимателя из Нового Уренгоя.
Московский Комсомолец 05:47
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Путин почтит память Собчака в Петербурге

РБК вчера в 09:06
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия вчера в 15:13
Общество

Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном

К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.
Говорит Москва 06:01
Игры

Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера

Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Игромания.ру 03:32
Футбол

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:09
Общество

С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.
Интермонитор.ру вчера в 19:48
Общество

ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов

Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
РИА Новости вчера в 05:39
Гаджеты

IOS критикуют за обилие рекламы

Как рассказал Стив Стреза (Steve Streza), разработчик iOS-приложения Tumblr, объявления нельзя отключить, они будут выводиться на экран пока владелец iPhone или iPad не зарегистрируется в соответствующем сервисе.
3DNews 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
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