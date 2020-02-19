Политика
REGNUMПекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР. Об этом 19 февраля заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
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Пекин прокомментировал запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса
Комсомольская правда03:46
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Общество
Сертификат на маткапитал дадут при выписке из роддома
Силуанов отметил, что с середины 2020 года в России заработает система, которая позволит гражданам получать социальные выплаты без бюрократических проволочек, передает ТАСС.
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В Раде не уверены, кто спровоцировал обострение в Донбассе
Журналисты уточнили, не считает ли Арахамия, что конфликт могли спровоцировать боевики ВСУ.
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В Кремле прокомментировали отставку Суркова
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В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
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Политика
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Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
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Франция может пересмотреть статус беженца Павленского в зависимости от решения суда.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» может продать Погба за 50 миллионов фунтов
Соглашение французского хавбека с «Красными дьяволами» истекает в 2021 году, и чтобы не отпускать чемпиона мира свободным агентом, «МЮ» готов опустить цену на своего полузащитника до 50-и миллионов фунтов стерлингов.
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Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
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Названы пять ранних признаков рака толстой кишки
Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.
Экономика
Фонд семьи Евтушенкова купит у Metro немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская финансово-инвестиционная компания SCP Group, 49% в которой принадлежит АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, договорилась о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG.
Шоу-бизнес
Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына
Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
Экономика
С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд
В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а "средний чек" при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств.
Общество
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Политика
Китай лишил аккредитации троих журналистов Wall Street Journal
«Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал Гэн Шуан.
Экономика
Отношения с Венесуэлой продолжат развиваться, заявил Песков
Новые санкции США против структуры "Роснефти", Rosneft Trading SA, которые Россия считает незаконными, не повлияют на двусторонние отношения РФ и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Политика
Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, изучает тактику защиты и оспаривания - Песков.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Армия и оружие
Из Дамаска в Алеппо вылетел первый за восемь лет пассажирский самолет
Из аэропорта Дамаска в среду вылетел первый пассажирский самолет, направляющийся в Алеппо, сообщили СМИ.
Общество
Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение
Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем
Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.