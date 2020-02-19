Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР. Об этом 19 февраля заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

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