Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает Reuters.

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

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