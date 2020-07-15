Политика
Газета.RuПекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. Об этом говорится в заявлении, опубликованным на сайте китайского МИДа.
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Китай в ответ на закон США о Гонконге введет санкции против американцев
Комсомольская правдавчера в 22:59
Китай введет санкции против ряда граждан и организаций США из-за указа Трампа
Коммерсантъвчера в 23:27
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Общество
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РИА Новости 13 июля в 17:34
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Объём CO2 в атмосфере Земли приближается к уровню 15 млн лет назад
News.ru 13 июля в 02:31
Общество
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Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
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Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Шоу-бизнес
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В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM вчера в 22:50
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
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Глава петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе.
Газета.Ru вчера в 13:28
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