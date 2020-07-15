Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. Об этом говорится в заявлении, опубликованным на сайте китайского МИДа.

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

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