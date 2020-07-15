Политика
Газета.RuПекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. Об этом говорится в заявлении, опубликованным на сайте китайского МИД.
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К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта технологий.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПрофиль 20:10
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Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Киберспорт
В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»
Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
CyberSport.ru 18:36
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Если все эксперименты пройдут успешно можно будет подумать о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, что по емкости схожи с литий-ионными, либо даже будут гораздо лучше, чем они, при более низкой цене.
ToDay News Ufa вчера в 12:11
Здоровье
Игорь Артамонов: «Человек полагает, бог располагает»
Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что количество пациентов в стационарах сократилось на 200 человек.
LipetskMedia.ru 06:39
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия 10:44
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Газета.Ru 16:01
Здоровье
В Хакасии коронавирус выявлен у 2415 человек
Всего в Хакасии по состоянию на 14 июля коронавирус выявлен у 2415 человек.
REGNUM вчера в 23:54
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
В результате были названы три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке РФ до конца лета.
Газета DAILY вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Здоровье
«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина
Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует.
НГС.Кемерово 21:00
Кино
Dragon’s Dogma в сентябре получит аниме-сериал на Netflix
Netflix совершенно неожиданно представил аниме-сериал по мотивам Dragon's Dogma для Capcom.
Игромания.ру 20:32
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.
Ведомости 17:51
Общество
В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы
В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
Футбол
Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге
Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
Sport24.ru 20:21
Футбол
Клуб ФНЛ пополнил первый в истории лиги игрок из Мали
Московский клуб «Велес», дебютирующий в ФНЛ, подписал контракт с 25-летним опорным полузащитником из Мали Мамаду Майга, утверждает Матч ТВ.
Чемпионат 22:28
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Армия и оружие
Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 66 человек
Заражение новым коронавирусом диагностировано у 66 американских военнослужащих, проходящих службу в префектуре Окинава на юге Японии, 12 июля сообщает телеканал NHK.
ИА Красная Весна 12 июля в 04:48