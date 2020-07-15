К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта технологий.

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. Об этом говорится в заявлении, опубликованным на сайте китайского МИД.

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Политика В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. 38

Наука Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий Если все эксперименты пройдут успешно можно будет подумать о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, что по емкости схожи с литий-ионными, либо даже будут гораздо лучше, чем они, при более низкой цене. 15

Здоровье Игорь Артамонов: «Человек полагает, бог располагает» Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что количество пациентов в стационарах сократилось на 200 человек. 8

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 162

Армия и оружие ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия. 34

Общество В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна». 673

Общество Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона. 3