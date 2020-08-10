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Российская газета
Российская газета

Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США

Китай ввел санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на шаги минфина США против ряда чиновников континентального Китая и Гонконга. Об этом проинформировал представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь. По его словам, санкции распространяются на 11 человек и вступают в силу сегодня.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Вступили в силу ответные санкции Китая против США из-за Гонконга

Коммерсантъ06:24
Lenta.ru

Китай ввел новые санкции против США

Lenta.ru05:04
RT на русском

В МИД КНР заявили о введении санкций против американских чиновников

RT на русском04:30
Газета.Ru

Китай ввел санкции против 11 американцев

Газета.Ru04:45
РИА Новости

Китай ввел санкции против ряда американских официальных лиц

РИА Новости04:39
Российская газета

Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США

Российская газета04:59
ТАСС

Китай ввел новые антиамериканские санкции

ТАСС04:22

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ

Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском09:17

В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии

Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей на выборах президента Белоруссии, а в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов, сообщает «РИА Новости».
РБК04:58

В США биологи создали экспериментальную вакцину против вируса Зика

Согласно исследованию, опубликованному в издании Science Advances, группа молекулярных биологов под руководством Барни Грэма из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США последние несколько лет занималась разработкой вакцины против вируса Зика.
RuNews24.ru09:59
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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