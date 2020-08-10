Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
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Китай ввел санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на шаги минфина США против ряда чиновников континентального Китая и Гонконга. Об этом проинформировал представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь. По его словам, санкции распространяются на 11 человек и вступают в силу сегодня.В источнике
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