Коронавирус

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Напомним, в пятницу, 12 июня, крупнейший оптовый рынок китайской столицы «Синьфади» временно закрыли из-за выявления коронавируса. COVID-19 обнаружили на доске для разделки импортированного лосося.
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с чего всё началось

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.
РИА Новостивчера в 23:09

Подробнее о событии

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19 из-за вспышки на рынке

Коммерсантъ00:15

Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса

РБК08:45

Власти Пекина признали 22 квартала зонами риска после вспышки COVID-19

РИА Новости09:26

В Пекине дали оценку ситуации с распространением коронавируса

Lenta.ru08:49

В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке

RT на русском00:13

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

Известия00:12

В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса

Газета.Ruвчера в 23:44
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Армия и оружие

В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
РИА Новости 09:28
Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Происшествия

Сторонники Стерненко устроили потасовки с полицией

Правоохранители задержали трех участников акции протеста возле Шевченковского районного суда, где рассматривается мера пресечения бывшему главарю одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко.
Украина.ру 08:17
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
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Происшествия

В Петербурге при грабеже инкассаторов на дорогу высыпались купюры

Нападавшие отобрали у перевозчиков пакеты с деньгами и скрылись на автомобиле.
Российская газета 06:51
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,5K
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
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Энергетика

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
309
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
237
Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений

Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
423
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
21
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Здоровье

В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках

Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Игры

Ziggurat Interactive купил права на BloodRayne и готовится обновить старые части

Игромания.ру 08:26
Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Футбол

Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10 до 30 процентов

В российской Премьер-лиге могут расширить квоту для болельщиков на стадионах.
Vprognoze.ru 09:26
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
1,9K
Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
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Авто

Опубликованы первые снимки нового Lexus IS

В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
1
Религия

Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега

Уральский меридиан 08:21
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Политика

Глава МИД Турции назвал причину переноса переговоров с Лавровым

У России и Турции нет принципиальных разногласий по ситуации в Ливии — визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова был перенесен для технической проработки дальнейших шагов.
РБК 08:50
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Происшествия

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

РИА Новости 03:24
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Хоккей

Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Шоу-бизнес

Самойлова и Джиган передумали разводиться

В конце зимы в жизни семьи Джигана и Оксаны Самойловой произошло радостное событие – после трех дочек на свет появился сын, которого назвали Давидом.
МонаВиста 08:50
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
4,4K
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
31
Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

ТАСС 07:29
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Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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