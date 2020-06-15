Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.

с чего всё началось

Напомним, в пятницу, 12 июня, крупнейший оптовый рынок китайской столицы «Синьфади» временно закрыли из-за выявления коронавируса. COVID-19 обнаружили на доске для разделки импортированного лосося.

Армия и оружие В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. 13

Происшествия Сторонники Стерненко устроили потасовки с полицией Правоохранители задержали трех участников акции протеста возле Шевченковского районного суда, где рассматривается мера пресечения бывшему главарю одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко.

Общество Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей. 58

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Общество Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным. 423

Здоровье В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 510

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 1,9K

Происшествия В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 9

Авто Опубликованы первые снимки нового Lexus IS В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки. 1

Политика Глава МИД Турции назвал причину переноса переговоров с Лавровым У России и Турции нет принципиальных разногласий по ситуации в Ливии — визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова был перенесен для технической проработки дальнейших шагов. 7

Хоккей Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.

Шоу-бизнес Самойлова и Джиган передумали разводиться В конце зимы в жизни семьи Джигана и Оксаны Самойловой произошло радостное событие – после трех дочек на свет появился сын, которого назвали Давидом. 4

Общество Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. 4,4K