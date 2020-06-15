Коронавирус
РБКПекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Напомним, в пятницу, 12 июня, крупнейший оптовый рынок китайской столицы «Синьфади» временно закрыли из-за выявления коронавируса. COVID-19 обнаружили на доске для разделки импортированного лосося.
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с чего всё началось
Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.РИА Новостивчера в 23:09
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Армия и оружие
В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
РИА Новости 09:28
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Происшествия
Сторонники Стерненко устроили потасовки с полицией
Правоохранители задержали трех участников акции протеста возле Шевченковского районного суда, где рассматривается мера пресечения бывшему главарю одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко.
Украина.ру 08:17
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Происшествия
В Петербурге при грабеже инкассаторов на дорогу высыпались купюры
Нападавшие отобрали у перевозчиков пакеты с деньгами и скрылись на автомобиле.
Российская газета 06:51
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Здоровье
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Игры
Ziggurat Interactive купил права на BloodRayne и готовится обновить старые части
Игромания.ру 08:26
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Футбол
Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10 до 30 процентов
В российской Премьер-лиге могут расширить квоту для болельщиков на стадионах.
Vprognoze.ru 09:26
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Политика
Глава МИД Турции назвал причину переноса переговоров с Лавровым
У России и Турции нет принципиальных разногласий по ситуации в Ливии — визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова был перенесен для технической проработки дальнейших шагов.
РБК 08:50
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган передумали разводиться
В конце зимы в жизни семьи Джигана и Оксаны Самойловой произошло радостное событие – после трех дочек на свет появился сын, которого назвали Давидом.
МонаВиста 08:50
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04