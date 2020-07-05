Шоу-бизнес
Lenta.ruПелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Телегиным
Российская певица Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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с чего всё началось
Из-за переживаний, связанных с судебными разбирательствами, Пелагея лишилась голоса. Певица болезненно переносит расставание с Иваном Телегиным, который мало того, что перестал уделять внимание их общей дочери, так еще и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Тася с мамой.StarHit.ru03:00
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«Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
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Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
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У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства».
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Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
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Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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