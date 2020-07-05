Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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с чего всё началось

«С ней работают медики»: Пелагея потеряла голос из-за судов с Иваном Телегиным

Из-за переживаний, связанных с судебными разбирательствами, Пелагея лишилась голоса. Певица болезненно переносит расставание с Иваном Телегиным, который мало того, что перестал уделять внимание их общей дочери, так еще и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Тася с мамой.
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«С ней работают медики»: Пелагея потеряла голос из-за судов с Иваном Телегиным

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Российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ ЦСКА игрок Сборной России . Олимпийский чемпион 2018 года. Трехкратный бронзовый призёр чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка Гагарина.
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Пелагея
Российская певица
Российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея». Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов. Заслуженная артистка Российской Федерации. Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия.
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