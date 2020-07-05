Шоу-бизнес

Live24Live24Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

Как сообщает StarHit, российская фолк-певица Пелагея потеряла свой знаменитый голос. По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
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с чего всё началось

«С ней работают медики»: Пелагея потеряла голос из-за судов с Иваном Телегиным

Из-за переживаний, связанных с судебными разбирательствами, Пелагея лишилась голоса. Певица болезненно переносит расставание с Иваном Телегиным, который мало того, что перестал уделять внимание их общей дочери, так еще и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Тася с мамой.
StarHit.ru03:00

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«С ней работают медики»: Пелагея потеряла голос из-за судов с Иваном Телегиным

StarHit.ru03:00

СМИ: Пелагея лишилась голоса из-за разлада с бывшим мужем

Телепрограмма05:39

«Стресс дал о себе знать»: Пелагея лишилась голоса из-за развода с Телегиным

Пятый канал05:25

Пелагея потеряла голос на фоне судебных дрязг с бывшим мужем

Paparazzi.ru04:03

На фоне развода с Иваном Телегиным Пелагея потеряла голос

Вокруг ТВ04:00

Пелагея потеряла голос из-за разрыва с Телегиным

Bimru.ru04:41

Тяжелый развод с Телегиным ударил по здоровью Пелагеи

7Дней.ру06:05
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Происшествия

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Общество

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Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Политика

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Пелагея
Российская певица
Российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея». Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов. Заслуженная артистка Российской Федерации. Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия.
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