Шоу-бизнес
Live24Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным
Как сообщает StarHit, российская фолк-певица Пелагея потеряла свой знаменитый голос. По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
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с чего всё началось
Из-за переживаний, связанных с судебными разбирательствами, Пелагея лишилась голоса. Певица болезненно переносит расставание с Иваном Телегиным, который мало того, что перестал уделять внимание их общей дочери, так еще и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Тася с мамой.StarHit.ru03:00
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Lenta.ru 12:30
Происшествия
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Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
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Политика
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
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В США из тюрьмы в округе Хеннепин освободили под залог бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
Вести.Ru 12:35
Политика
Процесс съемки обращения Путина попал на видео
Газета.Ru 12:07
Политика
Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым
Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
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UfaTime.ru 07:41
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Национальная служба новостей вчера в 10:24
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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