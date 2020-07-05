Шоу-бизнес

АМИТЕЛАМИТЕЛПелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit. Как объяснил врач Лев Рудин, много лет наблюдавший артистку, на фоне расставания с супругом она испытала серьезный стресс.
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с чего всё началось

«С ней работают медики»: Пелагея потеряла голос из-за судов с Иваном Телегиным

Из-за переживаний, связанных с судебными разбирательствами, Пелагея лишилась голоса. Певица болезненно переносит расставание с Иваном Телегиным, который мало того, что перестал уделять внимание их общей дочери, так еще и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Тася с мамой.
StarHit.ru03:00

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Тяжелый развод с Телегиным ударил по здоровью Пелагеи

7Дней.ру06:05

На фоне развода с Иваном Телегиным Пелагея потеряла голос

Вокруг ТВ04:00

«Стресс дал о себе знать»: Пелагея лишилась голоса из-за развода с Телегиным

Пятый канал05:25

Пелагея потеряла голос на фоне судебных дрязг с бывшим мужем

Paparazzi.ru04:03

СМИ: Пелагея лишилась голоса из-за разлада с бывшим мужем

Телепрограмма05:39

Пелагея потеряла голос из-за разрыва с Телегиным

Bimru.ru04:41

«С ней работают медики»: Пелагея потеряла голос из-за судов с Иваном Телегиным

StarHit.ru03:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
126
Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Автоспорт

Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
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Общество

В Австрии застрелили российского блогера, который критиковал Кадырова

Кстати, В феврале текущего года уже было совершено покушение на другого критика Кадырова.
Апрал 02:37
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Политика

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
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Общество

В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
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Общество

Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае

В автономном районе Внутренняя Магнолия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
Известия 10:04
Общество

Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам

Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс 03:00
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Авто

Американская компания Nikola начала продажи электрических пикапов

Компания Nikola начала прием предзаказов на новейшие электрические пикапы Nikola Badger, премьера которых намечена на 4 декабря.
Тарантас Ньюс вчера в 07:22
3
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
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Культура

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
1,8K
Армия и оружие

Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море

По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море.
РИА Новости 09:57
17
Экономика

Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки

Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки. Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.
RT на русском 03 июля в 15:45
Происшествия

Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области

Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
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Кино

Ксения Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Максима Диденко

Вокруг ТВ 02 июля в 12:12
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
1,5K
Футбол

Гол Роналду со штрафного помог «Ювентусу» обыграть «Торино»

Матч ТВ вчера в 13:25
Технологии

В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок

Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
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Здоровье

Директором департамента здравоохранения может стать Елена Утёмова

ГТРК Владимир 03 июля в 11:47
10
Происшествия

Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным

Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина.
Lenta.ru 09:41
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,9K
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа в Кирове

Известия 07:18
18
Кино

Сильвестр Сталлоне готовит режиссерскую версию четвертого «Рокки»

Народные новости вчера в 10:08
Общество

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

В четверг Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РИА Новости 09:06
8
Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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Армия и оружие

«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель

Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.
РИА Новости 01:00
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
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Телегин Иван
Российский хоккеист
Российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ ЦСКА игрок Сборной России . Олимпийский чемпион 2018 года. Трехкратный бронзовый призёр чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка Гагарина.
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Пелагея
Российская певица
Российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея». Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов. Заслуженная артистка Российской Федерации. Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия.
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