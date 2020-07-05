Шоу-бизнес
АМИТЕЛПелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным
На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit. Как объяснил врач Лев Рудин, много лет наблюдавший артистку, на фоне расставания с супругом она испытала серьезный стресс.
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с чего всё началось
Из-за переживаний, связанных с судебными разбирательствами, Пелагея лишилась голоса. Певица болезненно переносит расставание с Иваном Телегиным, который мало того, что перестал уделять внимание их общей дочери, так еще и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Тася с мамой.StarHit.ru03:00
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Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Автоспорт
Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
Общество
В Австрии застрелили российского блогера, который критиковал Кадырова
Кстати, В феврале текущего года уже было совершено покушение на другого критика Кадырова.
Апрал 02:37
Политика
Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
Общество
Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае
В автономном районе Внутренняя Магнолия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
Известия 10:04
Общество
Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам
Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс 03:00
Авто
Американская компания Nikola начала продажи электрических пикапов
Компания Nikola начала прием предзаказов на новейшие электрические пикапы Nikola Badger, премьера которых намечена на 4 декабря.
Тарантас Ньюс вчера в 07:22
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Армия и оружие
Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море
По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море.
РИА Новости 09:57
Экономика
Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки
Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки. Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.
RT на русском 03 июля в 15:45
Происшествия
Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области
Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
Кино
Ксения Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Максима Диденко
Вокруг ТВ 02 июля в 12:12
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Футбол
Гол Роналду со штрафного помог «Ювентусу» обыграть «Торино»
Матч ТВ вчера в 13:25
Технологии
В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок
Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
Здоровье
Директором департамента здравоохранения может стать Елена Утёмова
ГТРК Владимир 03 июля в 11:47
Происшествия
Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным
Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина.
Lenta.ru 09:41
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Кино
Сильвестр Сталлоне готовит режиссерскую версию четвертого «Рокки»
Народные новости вчера в 10:08
Общество
Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле
В четверг Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РИА Новости 09:06
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Армия и оружие
«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель
Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.
РИА Новости 01:00
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05