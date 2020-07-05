Из-за переживаний, связанных с судебными разбирательствами, Пелагея лишилась голоса. Певица болезненно переносит расставание с Иваном Телегиным, который мало того, что перестал уделять внимание их общей дочери, так еще и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Тася с мамой.

с чего всё началось

На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit. Как объяснил врач Лев Рудин, много лет наблюдавший артистку, на фоне расставания с супругом она испытала серьезный стресс.

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

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