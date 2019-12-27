Шоу-бизнес
Газета.RuХоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
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с чего всё началось
Публичное заявление появилось на официальной странице Пелагеи в Instagram 26 декабря, потому как поклонники уже начали строить домыслы и рассказывать, что «кто-то что-то видел».Фонтанка.Рувчера в 06:32
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Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Политика
Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений
США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке.
Общество
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Происшествия
В Благовещенске ищут мужчину с татуировкой на руке
Из особых примет — на правой руке имеется татуировка от плеча до кисти.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
Возлюбленная Роналду показала свои идеальные ягодицы в бассейне
Возлюбленная футболиста туринцев продемонстрировала подписчикам свои новый купальник. Пара вместе с детьми проводит отпуск в ОАЭ.
Политика
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Футбол
Анчелотти попросил руководство «Эвертона» приобрести Инсинье
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти попросил руководство клуба приобрести форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Музыка
Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is
Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей 27 декабря
В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Культура
Элтон Джон, Роджер Тейлор и Стив Маккуин получили почетные британские ордена
Британский певец и композитор Элтон Джон, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и кинорежиссер Стив Маккуин вошли в число лиц, награжденных самыми почетными из орденов Великобритании, включая орден Британской Империи.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что оклады российских военных поднимутся на 3% в 2020 году, и еще на 4% в 2021-м.
Происшествия
На Гавайях нашли обломки пропавшего вертолета
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Музыка
Тилль Линдеманн станцевал с резиновой женщиной в новом клипе
В клипе есть легкие эротические сцены, а также сцена танца музыканта с резиновой женщиной.
Экономика
Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Футбол
Агент Джаки сообщил о договоренности с «Гертой»
Агент полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки Хосе Ногуэра заявил о наличии договоренности по поводу перехода в «Герту».
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Общество
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.