Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuХоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
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с чего всё началось
Публичное заявление появилось на официальной странице Пелагеи в Instagram
 26 декабря, потому как поклонники уже начали строить домыслы и рассказывать, что «кто-то что-то видел».
Фонтанка.Рувчера в 06:32

Подробнее о событии

Иван Телегин впервые прокомментировал свой развод с Пелагеей

Вокруг ТВ14:39

«Не получилось сохранить семью»: муж Пелагеи подтвердил развод

Комсомольская правда16:10

Телегин — о разрыве с Пелагеей: «Не получилось сохранить семью, но всегда будем помогать друг другу»

Спорт-Экспресс12:33

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Газета.Ru14:45

Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

StarHit.ru13:00

«Закон бумеранга» Пелагея была знакома с новой возлюбленной Ивана Телегина

7Дней.ру04:30

Наплевавший на развод муж Пелагеи ушел в отрыв с друзьями

Дни.ру04:39
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Политика

Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений

США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке.
Известия 18:19
Общество

Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
РИА Новости 14:03
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Lenta.ru вчера в 21:54
Происшествия

В Благовещенске ищут мужчину с татуировкой на руке

Из особых примет — на правой руке имеется татуировка от плеча до кисти.
ИА Порт Амур 04:16
Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru 18:14
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Футбол

Возлюбленная Роналду показала свои идеальные ягодицы в бассейне

Возлюбленная футболиста туринцев продемонстрировала подписчикам свои новый купальник. Пара вместе с детьми проводит отпуск в ОАЭ.
Спорт-Экспресс 14:42
Политика

США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
РИА Новости 12:52
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости 17:03
Футбол

Анчелотти попросил руководство «Эвертона» приобрести Инсинье

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти попросил руководство клуба приобрести форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Soccer.ru 15:18
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
ТАСС 07:55
Музыка

Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is

Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
РИА Новости 10:50
Политика

Посол России в Польше был вызван в польский МИД

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Вести.Ru 16:53
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей 27 декабря

В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Спорт-Экспресс 00:30
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 05:54
Политика

Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения

ФАН 09:59
Культура

Элтон Джон, Роджер Тейлор и Стив Маккуин получили почетные британские ордена

Британский певец и композитор Элтон Джон, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и кинорежиссер Стив Маккуин вошли в число лиц, награжденных самыми почетными из орденов Великобритании, включая орден Британской Империи.
ТАСС 19:15
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Общество

Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что оклады российских военных поднимутся на 3% в 2020 году, и еще на 4% в 2021-м.
Комсомольская правда вчера в 02:39
Происшествия

На Гавайях нашли обломки пропавшего вертолета

Аргументы и Факты 19:15
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.
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Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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Музыка

Тилль Линдеманн станцевал с резиновой женщиной в новом клипе

В клипе есть легкие эротические сцены, а также сцена танца музыканта с резиновой женщиной.
Культуромания 11:20
Экономика

Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Российская газета 20:40
Футбол

Агент Джаки сообщил о договоренности с «Гертой»

Агент полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки Хосе Ногуэра заявил о наличии договоренности по поводу перехода в «Герту».
Спорт-Экспресс 05:59
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Общество

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Российская газета вчера в 23:28
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