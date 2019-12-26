Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

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Гаджеты Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.