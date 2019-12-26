Шоу-бизнес
РБКПелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Наука
В смертях римских императоров нашли закономерность
Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Недвижимость
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Футбол
«Спартак» предложил Айртона «Фламенго»
Московский «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести бразильского защитника Айртона Лукаса, утверждает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.
Происшествия
В Петербурге задержаны бандиты, похитившие валютчика
В результате операции «план-перехват» сотрудники полиции Петродворцового района Санкт-Петербурга задержали злоумышленников, которые могут быть причастны к похищению 44-летнего мужчины, сообщили журналистом в региональном управлении ГУ МВД.
Политика
Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik
24 декабря в Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Политика
США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР
Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Общество
Мэр российского города допустил переименование улицы Ельцина в Сталина
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, сообщает URA.RU.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Политика
Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов «ЧВК Вагнера».
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Авто
Назван топ-5 новых SUV стоимостью от 4 до 5 млн рублей
Напомним, что ранее специалисты публиковали рейтинг из 10 самых продаваемых в нашей стране кроссоверов и внедорожников со средней ценой 3-4 млн рублей.
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов
Экспертами было установлено, что при прямом контакте iPhone 8 превышает норму в пять раз, тогда как второе место в данном рейтинге занял Samsung Galaxy S8, излучение которого превышает норму в три раза.