Шоу-бизнес
РБКПелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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«Наша история закончилась»: Певица Пелагея подтвердила развод с мужем Иваном Телегиным
Актуальные Новости10:29
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Общество
В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям
Общество
Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок
Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Религия
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Единоборства
Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
Хоккей
Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира
Шоу-бизнес
«Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком
Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя начала на нем сексуально извиваться, аки на шесте в стрип-клубе.
Армия и оружие
Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Происшествия
В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
Происшествия
Следствие возбудило еще три дела о растрате против Рауля Арашукова
Следствие возбудило еще три уголовных дела о растрате в отношении Рауля Арашукова - отца экс-сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения.
Футбол
«Лестер» vs «Ливерпуль». Вторые не станут первыми
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги
Происшествия
Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии
"Посольство находится в контакте с властями кантона Ури для прояснения наличия россиян среди пострадавших при сходе лавины в Андерматте", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.
Общество
Верховный суд объяснил отмену отказа привлечь к выплате детей должника
Поводом для спора стало банкротство исполнявшей госконтракты компании "Альянс", которая осталась должна кредиторам, в том числе ФНС, более 311 млн руб. Пытаясь вернуть средства, налоговики решили привлечь к субсидиарной ответственности детей бывшего владельца "Альянса" Вадима Самыловского, которым тот делал дорогие подарки, в том числе недвижимость.
Футбол
Роналду назвал себя сильнейшим игроком Серии А
Приятно, что выбрали меня, но я должен сказать, что есть много хороших игроков.
Общество
Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья
В 2020 году произойдут два солнечных и четыре лунных затмения. Кроме того, ожидается соединение планет-гигантов Солнечной системы.
Футбол
«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона
В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
Политика
На Украине нашли одну из причин присоединения Крыма к России
Депутат Рады Алексей Устенко считает, что Крымский полуостров решил проводить референдум из-за того, что в 2014 году был отменен закон об основах госязыковой политики.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.