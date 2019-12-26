Шоу-бизнес

РБКРБКПелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Читать в источнике
Комментировать220

Подробнее о событии

«Не жалею нисколько»: Пелагея объявила о разрыве с Телегиным

WomanHit.ru07:12

«Не давала Ивану ступить ни шагу»: близкие утверждают, что Пелагея изводила мужа ревностью

Телепрограмма11:17

На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен

StarHit.ru08:00

Довела истериками: знакомые Пелагеи откровенно об изменах ее мужа

Дни.ру12:11

Пелагея подтвердила, что разводится с Иваном Телегиным после трех лет брака

Вокруг ТВ06:08

Лена Миро припомнила Пелагее роман с женатым Иваном Телегиным

Bimru.ru10:13

«О трех годах семейной жизни не жалею»: Пелагея объявила о разводе с Телегиным

WMJ.ru05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Lenta.ru 14:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

Lenta.ru 14:23
Футбол

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера»

Московский «Локомотив» может подписать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщает «Чемпионат».
LiveSport.ru 03:11
Общество

В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек

Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
SM News 14:16
Шоу-бизнес

Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
NewInform 12:48
Хоккей

Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ

Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.
Спорт-Экспресс 09:24
Технологии

Windows упростит установку сторонних драйверов

Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.
Вести.Хайтек 11:56
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Единоборства

Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Lenta.ru 13:14
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Религия

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
ТАСС 08:55
Авто

UzAuto Motors начнет производство 4 моделей Chevrolet для России

Первые товарные SUV Chevrolet Traverse и Tahoe появятся уже в начале следующего года, а Equinox в начале второго квартала 2020 года.
32CARS.ru 01:52
Политика

Ливия запросила у Турции военную поддержку

Правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 14:47
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области

Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
RT на русском 13:00
Армия и оружие

Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты

Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
Ридус 06:07
Кино

В «Сватах» появится новый персонаж

Газета.Ru 08:55
Футбол

Стивен Джеррард мечтает возглавить «Ливерпуль»

«Стать тренером «Ливерпуля» – моя мечта и главная цель» - заявил Стивен Джерард.
ГЛАС.RU 08:05
Наука

Кубики LEGO охладили почти до абсолютного нуля

МедиаПоток 24 декабря в 03:40
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Баскетбол

ЦСКА победил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над итальянским «Миланом» в матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 14:38
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

BFM.ru 07:38
Политика

Путин посетил балет в Большом театре

Президент России Владимир Путин посетил новогоднее представление в Большом театре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при зарядке смартфона, является оставление устройства подключенным к сети после зарядки батареи на 100%.
Rambler News Service 02:44
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
РИА Новости 11:10
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые получат Android 10

Как сообщает GizChina, пока речь идет о новой операционной системе для смартфонов: - Pocophone F1 - Xiaomi Mi MIX 2S - Xiaomi Mi MIX 3 - Xiaomi Xiaomi Mi 8 - Xiaomi Mi 8 Pro - Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Информацию о том, что эти гаджеты вскоре обновятся до Android 10, подтвердили также участники сообщества XDA Developers.
Shraibikus News 01:56
Политика

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс 13:35
Общество

Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение

РИА Новости вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное