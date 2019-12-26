Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

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