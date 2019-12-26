Шоу-бизнес
РБКПелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Футбол
«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера»
Московский «Локомотив» может подписать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщает «Чемпионат».
Общество
В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек
Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
Шоу-бизнес
Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Хоккей
Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ
Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.
Технологии
Windows упростит установку сторонних драйверов
Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Религия
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Авто
UzAuto Motors начнет производство 4 моделей Chevrolet для России
Первые товарные SUV Chevrolet Traverse и Tahoe появятся уже в начале следующего года, а Equinox в начале второго квартала 2020 года.
Политика
Ливия запросила у Турции военную поддержку
Правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Армия и оружие
Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж
Футбол
Стивен Джеррард мечтает возглавить «Ливерпуль»
«Стать тренером «Ливерпуля» – моя мечта и главная цель» - заявил Стивен Джерард.
Наука
Кубики LEGO охладили почти до абсолютного нуля
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Баскетбол
ЦСКА победил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над итальянским «Миланом» в матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Политика
В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Политика
Путин посетил балет в Большом театре
Президент России Владимир Путин посетил новогоднее представление в Большом театре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при зарядке смартфона, является оставление устройства подключенным к сети после зарядки батареи на 100%.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат Android 10
Как сообщает GizChina, пока речь идет о новой операционной системе для смартфонов: - Pocophone F1 - Xiaomi Mi MIX 2S - Xiaomi Mi MIX 3 - Xiaomi Xiaomi Mi 8 - Xiaomi Mi 8 Pro - Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Информацию о том, что эти гаджеты вскоре обновятся до Android 10, подтвердили также участники сообщества XDA Developers.
Общество