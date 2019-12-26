Шоу-бизнес
РБКПелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Читать в источнике
Оценить227
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика
Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»
Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Хоккей
Чехия — Россия 3:3 (2-й период)
Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Игры
Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным
Пользователь сайта Nexus Mods по имени Алекс Вучкович выпустил модификацию Redux для The Witcher 3. По его словам, она вносит в игру достаточно серьёзных изменений, чтобы геймплей казался более реалистичным и больше соответствовал лору вселенной.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Шоу-бизнес
Бывший муж Мадонны пытается отобрать у нее еще одного сына
Певица переживает полосу неудач. Последнее время 61-летней Мадонне решительно не везет.
Происшествия
«Новая газета» установила личности спортсменов, участвовавших в разгоне протестующих против храма в Екатеринбурге
«Новая газета» и издание E1 установили личности 19 спортсменов, которые участвовали в разгоне протестующих против строительства храма в Екатеринбурге в мае 2018 года.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии
Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии Молодая женщина показала шрамы на откровенных фото.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
"Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост", — сообщила пресс-служба украинского ведомства в Telegram-канале.
Происшествия
80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист Вячеслав смог самостоятельно задержать преступника в центре Лондона.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Экономика
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Происшествия
Российских туристов отказались заселять в отель в Доминикане
Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.
Армия и оружие
В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Музыка
Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды киллеров-ветеранов спецназа ФСБ
Среди киллеров есть ветераны спецподразделений ФСБ.
Происшествия
Решением суда арестовано имущество замглавы Генштаба Арсланова
В Москве по решению суда арестовано имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает ТАСС.
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Происшествия
Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии
Посольство РФ в Швейцарии сообщает, что дипмиссия уточняет информацию о россиянах, которые могли пострадать при сходе лавины.
Биатлон
Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Кино