Спикер палаты представителей СШАНэнси Пелоси заявила, что вместе с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, где «подтвердит непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам.
Президента Ирландии Майкла Хиггинса призвали выступить с заявлением и разъяснить позицию по украинскому вопросу, после того как его жена Сабина написала противоречивое письмо о конфликте между Киевом и Москвой в газету The Irish Times.
Средства, выделенные в качестве помощи Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.