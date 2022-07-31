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Пелоси анонсировала поездки в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вместе с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, где «подтвердит непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам.
RT на русском
«Делегация отправилась в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить твердую и непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям», — говорится в заявлении Пелоси.
Царьград
На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль.
Взгляд.ру
Китайский МИД потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань.
RT на русском

Подробнее о событии

Пелоси сообщила, что посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию
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Пелоси анонсировала поездки в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию
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