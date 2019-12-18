Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазвана дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
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Названа дата голосования по импичменту Трампа

Lenta.ru00:12

Названа дата голосования палаты представителей США по импичменту

Известиявчера в 20:07

WP: демократы имеют достаточно поддержки, чтобы утвердить статьи импичмента Трампа

ТАССвчера в 19:30

Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

Российская газетавчера в 19:11

Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа

Газета.Ruвчера в 18:34

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

РИА Новостивчера в 21:33

Голосование по статьям импичмента было отложено юридическим комитетом Палаты представителей

Век16 декабря в 10:06
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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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