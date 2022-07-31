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Пелоси не назвала Тайвань среди регионов, которые посетит в Азии

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время визита в Азию посетит четыре страны, Тайваня в этом списке нет.
РБК
Однако, о «неопределенном» визите на Тайвань ничего не говорится.
Общественная служба новостей
Известно, что Пелоси в ходе поездки посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.
Наша версия
В Минобороны КНР пригрозили в случае поездки Пелоси задействовать армию, которая «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства», отмечает RT.
Национальная служба новостей

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